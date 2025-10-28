Home | La Juventus ha scelto Spalletti, ma i tifosi sono in rivolta: “Non lo vogliamo”

Atmosfera tesissima in casa bianconera: l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus sembra ormai certo anche se non è ancora ufficiale. I tifosi bianconeri hanno già espresso il loro verdetto. E non è tenero. Sui social, nelle ultime ore, si moltiplicano i messaggi di dissenso verso l’ex tecnico del Napoli, ritenuto da molti “troppo napoletano” per sedere sulla panchina più detestata dai rivali partenopei.

Luciano #Spalletti esce allo scoperto sulla #Juventus 🫢

È in pole position per sostituire Igor #Tudor, ecco le sue parole a Sky ‼️



Lo vorreste sulla panchina bianconera? ⚪️⚫️



📲 ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO pic.twitter.com/ix6dLqJXmz — JuventusNews24.com (@junews24com) October 28, 2025

A scatenare la rabbia dei sostenitori juventini, oltre alle dichiarazioni d’amore per Napoli dell’ex Ct, ci sarebbe anche un dettaglio impossibile da ignorare: il tatuaggio tricolore che Spalletti porta sul braccio, in ricordo dello scudetto azzurro conquistato nel 2023. Un simbolo indelebile, per i tifosi juventini un affronto. “Non lo dimenticheremo mai”, scrivono in centinaia, accompagnando le frasi con immagini del tecnico e dell’emblema del tricolore sulla pelle.



Chi conosce il mondo del tifo lo sa: non è solo una questione di campo, ma di identità. E per i più appassionati, vedere un allenatore passare dal Napoli alla Juventus è una ferita quasi simbolica. In un calcio che ha perso gran parte della sua coerenza romantica, i tifosi restano gli ultimi a credere che le bandiere contino ancora qualcosa.

Non è la prima volta che la tifoseria juventina reagisce in questo modo. Prima Sarri, ritenuto il grande “nemico” per gli anni vissuti a Napoli, poi Thiago Motta, bollato da una parte del pubblico come “troppo interista”. Oggi tocca a Spalletti, colpevole di portare addosso – letteralmente – il ricordo del trionfo azzurro.



Eppure, nel calcio di oggi come in quello di ieri, contano soprattutto i risultati. Spalletti lo sa, e la società bianconera anche. Il passato può essere scomodo, ma davanti alla necessità di ricostruire una Juventus vincente, tutto passa in secondo piano.

Molti tifosi, però, restano ancorati all’emotività: “Ci hanno tolto le bandiere, almeno lasciateci le rivalità”, scrive qualcuno. E in fondo è comprensibile. Ma la verità è che, come in amore, anche le promesse eterne possono arrugginirsi: i tatuaggi restano, i sentimenti cambiano.

Spalletti potrà anche non sostituire il suo tricolore con una zebra, ma se riuscirà a riportare la Juventus ai vertici, sarà perdonato da tutti. Nel calcio, come nella vita, il successo cancella tutto.

Leggi anche: