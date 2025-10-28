Dramma per il portiere dell’Inter Martinez: investe anziano in carrozzina, morto sul colpo

Dramma nella mattinata di oggi in provincia di Como, a pochi chilometri dal centro sportivo dell’Inter di Appiano Gentile. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, ha investito con la propria auto un anziano di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica. L’impatto è stato violento e per la vittima non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo nonostante i tentativi disperati dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri, ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Martinez, sotto shock, si è fermato immediatamente e ha tentato di prestare i primi soccorsi all’anziano, in attesa dell’arrivo del personale medico. (continua dopo la foto)

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’81enne potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava sulla pista ciclabile, finendo con la carrozzina sulla carreggiata opposta, proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da Martinez. L’urto sarebbe stato inevitabile.

L’anziano, che stava attraversando un tratto di strada particolarmente trafficato, avrebbe perso il controllo del mezzo elettrico pochi istanti prima dello schianto. L’inchiesta è ora in mano alle autorità locali, che stanno cercando di chiarire ogni dettaglio della dinamica.

L’episodio ha scosso profondamente l’ambiente nerazzurro. La società ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista per le ore 14.00 con l’allenatore Cristian Chivu, alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio. La decisione ufficiale, secondo fonti interne, verrà comunicata entro le 12.00 di oggi. (continua dopo la foto)

In attesa di ulteriori sviluppi, resta la tragedia di una mattinata che si è trasformata in un dramma: un incidente fatale che ha sconvolto la quiete di Appiano Gentile e gettato nello sconforto il giovane portiere dell’Inter. Che secondo le ricostruzioni non avrebbe alcuna colpa per l’accaduto, ma una simile tragedia in ogni caso lo ha lasciato sconvolto.

