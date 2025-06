La Ferrari delude ancora, Leclerc furioso: “Così non si può”

Ferrari, Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada. Il monegasco, apparso subito a proprio agio sul circuito di Montreal, recrimina per un errore di gestione nel traffico che gli ha negato la lotta per la pole. Se i problemi della SF-25 sono ormai noti a tutti, gli errori di strategia rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione.

“Hadjar non era proprio in mezzo alla pista, ma su un tracciato stretto tra i muretti tutto diventa più complicato”, ha spiegato. “Dopo il primo intermedio ero in corsa per la pole, sono molto arrabbiato perché abbiamo compromesso un’occasione importante. Da un paio di stagioni ormai il sabato è quasi sempre il nostro giorno peggiore: ci complichiamo le cose da soli“.

Nonostante i problemi del venerdì, Leclerc si era detto soddisfatto delle sensazioni trovate in pista e del bilanciamento della monoposto. Ma la mancanza di aggiornamenti limita la Ferrari: “Abbiamo portato solo un pacchetto nuovo, cerchiamo di fare il massimo con quello che abbiamo. Forse con le medie potevamo andare in seconda fila, ma la verità è che le macchine davanti sono semplicemente più veloci“.

Guardando alla gara, Leclerc resta realista: “Per la vittoria non ci siamo, ma al podio possiamo ancora pensare. Le simulazioni-gara del venerdì sono andate bene, abbiamo tenuto un set di gomme nuove proprio per domenica. Speriamo che il bilanciamento ci dia una mano a recuperare posizioni”.

Dallo staff Ferrari traspare moderato ottimismo: “Fino al primo intermedio Charles era più veloce di Russell, ma il traffico l’ha innervosito. Il recupero rispetto a ieri è stato ottimo, ora analizziamo tutti i dati per prepararci al meglio. Con il passo gara che abbiamo visto tra Lewis e Charles possiamo dire la nostra“.

Ora non resta che dare tutto e sperare che la gara regali al monegasco una rimonta degna del suo talento. Ma, ottimismo ostentato a parte, è evidente che per questo Mondiale sarà molto difficile vedere una Ferrari veramente competitiva.

