Ferrari, voci clamorose su Leclerc: cosa filtra da Maranello

Ferrari, piove sul bagnato. E stavolta non è questione di piste o di gomme, ma di strategie e di cattivi umori che aleggiano come nubi nerissime su Maranello. Due podi consecutivi non sono bastatu a riportare il sereno nei box delle Rosse. Il clima resta carico di tensione, tra risultati ancora lontani dalle ambizioni e dinamiche interne che fanno discutere.

Ferrari, i dubbi di Leclerc sul futuro: perché ha perso la fiducia e non esclude di andare via. E Hamilton non si sente ascoltato | https://t.co/SSYA4Da3Td https://t.co/fx18H8oXiw — Marivi Ventura -Marzi (@Marivir) June 12, 2025

Al centro delle preoccupazioni, ora, non solo le prestazioni in pista ma anche il futuro di uomini chiave come il team principal Fred Vasseur, finito sotto esame da parte della proprietà. Ma soprattutto, a preoccupare i tifosi è la posizione di Charles Leclerc, pilota molto amato dai fan delle Rosse.

Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, l’entourage del pilota monegasco nutre forti dubbi sul futuro in rosso del 27enne, al punto da spingere Leclerc a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato. Un segnale che non può passare inosservato, soprattutto in un momento in cui anche Lewis Hamilton ha mostrato perplessità sulla sua avventura in Ferrari.

Leclerc ha ancora quattro anni di contratto con la Rossa, ma nessuno esclude che si possa arrivare a una separazione anticipata. Le clausole ci sono, ma nel paddock è noto che accordi si trovano quando c’è volontà da entrambe le parti. La messa in discussione di Vasseur, figura da sempre vicina al monegasco, non aiuta a rasserenare il suo umore. (continua dopo la foto)

Quanto a Hamilton, fin qui il suo impatto non è stato all’altezza delle attese. Il sette volte campione del mondo ammette le difficoltà, ma comincia a filtrare un certo malessere anche da parte sua, specie nel rapporto interno con Leclerc. L’inglese potrebbe iniziare a percepire una mancanza di supporto da parte del team, sensazione pericolosa in un ambiente dove la fiducia fa la differenza.

Intanto Vasseur prova a mantenere la barra dritta: “Abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno in fabbrica a Maranello per prepararci al meglio al Gran Premio del Canada“, ha dichiarato il team principal. “Arriviamo da una serie di gare in cui abbiamo fatto progressi, vogliamo massimizzare il risultato anche a Montreal”.

Ma quelle di Vasseur sembrano parole, se non di circostanza, di forzato ottimismo. Perché i segnali di tensione restano. E con i nomi di Antonello Coletta e persino Christian Horner già accostati al ruolo di team principal, le ombre sul futuro della Ferrari sono ancora molto dense. E il team si potrebbe trovare anche senza il suo pilota sinora più affidabile e performante.

