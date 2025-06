La campionessa sta meglio: il mondo del calcio femminile tira un sospiro di sollievo

Calcio femminile, la paura è stata grande: Aitana Bonmati, campionessa del Barcellona e vincitrice del prestigioso Pallone d’oro, era stata ricoverata d’urgenza a causa di una meningite virale che aveva fatto tremare le sue compagne e i tifosi, in grande apprensione per la sua salute e per le conseguenze che una patologia così seria avrebbe potuto causare.

Per fortuna, ora arrivano buone notizie per la Spagna e per il calcio femminile: la Bonmatí è stata dimessa dall’ospedale dopo alcuni giorni di ricovero. La due volte Pallone d’Oro, simbolo del Barcellona e della nazionale spagnola, ha voluto rassicurare i suoi tifosi con un messaggio sui social: “Sta andando tutto bene, spero di tornare presto”.

A comunicare la notizia è stata la Federcalcio spagnola, che ha spiegato come dopo diversi giorni di osservazione in ospedale la campionessa catalana potrà tornare in gruppo: “Nei prossimi giorni si unirà alla nazionale spagnola”, recita la nota ufficiale.

Un annuncio che rilancia le speranze della Roja femminile, attesa dal campionato europeo in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Dal letto d’ospedale, Bonmatí ha voluto ringraziare i tanti che le sono stati accanto: “Grazie a tutti per i messaggi e a chi mi ha aiutato negli ultimi giorni. Mi sono sentita vicino a voi”.

Parole semplici, ma importanti, che confermano la tempra della numero 6 del Barça, protagonista assoluta delle ultime stagioni tra Champions League e Mondiali. Ora lo sguardo non è più rivolto alle condizioni di salute della campionessa ma al campo. La Spagna, attesa da una gara importante contro le padrone di casa della Svizzera, spera di ritrovare presto il suo faro in mezzo al campo.

Leggi anche: