Koopmeiners alla Juventus, l’Atalanta fissa la deadline per chiudere l’affare. Il centrocampista olandese dell’Atalanta è oggetto dell’interesse di Cristiano Giuntoli da mesi. Il ds bianconero continua a lavorare per portarlo a Torino prima della fine della sessione estiva di mercato. Sarebbe il rinforzo ideale per Thiago Motta, che lo stima molto, vede Koopmeiners come il profilo perfetto per migliorare la squadra. La sua versatilità è impressionante: sa difendere, sa attaccare ed è determinante in zona gol, con 29 reti e 15 assist in 129 presenze con la maglia nerazzurra.

L’Atalanta è consapevole di avere un giocatore di grande valore tra le sue fila, quindi non sarà facile strapparlo via. Il club di Percassi e Pagliuca è finanziariamente solido e non ha necessità di cedere giocatori, specialmente considerando che il valore del giocatore non è diminuito. Il prezzo del cartellino di Koopmeiners, fissato dai vertici della Dea, rimane stabile a 60 milioni di euro, lo stesso del periodo primaverile.

Luca Percassi ha recentemente dichiarato chiaramente: “Koopmeiners è un elemento fondamentale e non è mai stato preso in considerazione il suo trasferimento”. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare solo se una squadra, come la Juventus in questo caso, fosse disposta a pagare la cifra richiesta. Inoltre, l’accordo deve essere trovato al più presto, preferibilmente entro metà agosto.

Il Corriere dello Sport ha ricordato che un anno fa l’Atalanta ha rifiutato un’offerta da 47 milioni del Napoli, principalmente perché era stata presentata il 17 agosto, oltre il limite di tempo accettabile. Gasperini desidera iniziare la stagione senza distrazioni e ha chiesto di risolvere le questioni più urgenti entro il 14 agosto, data in cui la Dea affronterà il Real Madrid nella Supercoppa Europea a Varsavia.