Kate Middleton, ecco dove si trova ora: il costo è folle

Varie. Kate Middleton, il soggiorno di lusso della principessa del Galles dopo l’operazione degli scorsi giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Kate Middleton, l’ospedale e la malattia: cosa si sa fino ad ora

Leggi anche: “Eccomi, sono io”: Denise Pipitone, l’orrore gela l’Italia intera

Kate Middleton, dove si trova la principessa del Galles

Kate Middleton è stata ricoverata martedì 16 gennaio 2024 per un’operazione all’addome. I dettagli dell’intervento non sono stati resi pubblici. Kensington Palace ha reso noto che al momento sta bene, ma non hanno voluto rilasciare ulteriori dettagli. La principessa del Galles dovrà rimanere in ospedale per un periodo di tempo che va dai dieci ai quindici giorni. Il suo rientro agli impegni ufficiali, invece, non è stato previsto prima di Pasqua. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, i motivi dell’operazione

L’ospedale in cui Kate Middleton è stata ricoverata è specializzato in ginecologia e ortopedia, e dispone di un centro oncologico rinomato a livello internazionale per merito delle sue tecnologie all’avanguardia e di un centro specializzato in chirurgia robotica. Sulla base di queste informazioni e della zona in cui la principessa del Galles è stata operata, l’addome, i tabloid britannici hanno supposto che si trattasse di un‘isterectomia, un’operazione chirurgica che comporta l’asportazione dell’utero. Ad oggi, però, non vi sono ancora informazioni ufficiali, e la stampa britannica si sta basando solo su alcune supposizioni. Il Palazzo si è impegnato a tenere aggiornati i sudditi nel caso in cui vi fossero aggiornamenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, qual è la clinica in cui è ricoverata

Kate Middleton è ricoverata da martedì 16 gennaio 2024. La principessa si è dovuta sottoporre ad un intervento all’addome. La clinica in cui si trova è privata ed è situata nel centro della capitale britannica. Si tratta proprio della London Clinic, fondata nel 1932 e inaugurata dalla regina madre, al tempo duchessa di York. L’ospedale è uno dei più importanti del Regno Unito e vanta tra la rosa dei suoi ex pazienti personaggi illustri come il Principe Filippo, John F. Kennedy ed Elizabeth Taylor. All’interno della clinica è stata aperta una cucina sostenibile che serve cibo britannico, pesce fresco pescato in Cornovaglia e carne dello Smithfields Market di Londra. Secondo le informazioni fornite dal Daily Mail, Kate Middleton si trova ricoverata in una stanza privata, con bagno privato, letto elettronico, televisione, radio e Wi-Fi.