Potrebbe essere Harry Kane al Bayern Monaco il grande colpo di questa sessione di mercato estiva. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra l’amministratore delegato del club bavarese e il presidente Spurs: secondo quanto affermato dalla stampa tedesca, nel corso del meeting sarebbero stati compiuti sostanziali passi in avanti per la definizione dell’affare.

Harry Kane andrà in scadenza con il Tottenham nel 2024 e, nonostante i continui tentativi del club inglese di rinnovargli il contratto, una sua cessione in estate appare sempre più probabile per permettere agli Spurs di ricavare qualcosa dalla partenza del proprio capitano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Le cifre dell’operazione Kane al Bayern Monaco

La trattativa tra Bayern Monaco e Tottenham prosegue spedita con i bavaresi che avrebbero risposto affermativamente alla richiesta di 80 milioni degli Spurs. Una volta che l’offerta bavarese sarà stata ufficialmente accettata, toccherà ad Harry Kane prendere una decisione definitiva riguardo il proprio futuro. Nella mente del centravanti inglese c’è stato per lungo tempo il Real Madrid che però sembra aver definitivamente abbandonato la pista decidendo di puntare con maggiore decisione al nome di Kylian Mbappé del Paris Saint Germain.