Juventus, un nuovo acquisto che “vale triplo”: le ultime mosse di Comolli

La Juventus si avvicina alle battute finali di una sessione di mercato che deve risolvere più di un rebus. Dopo settimane di trattative, la dirigenza bianconera è chiamata a colmare i vuoti in rosa, regalando a Igor Tudor giocatori già pronti. Tra cessioni complesse, trattative in salita e opportunità da cogliere al volo, il club accelera su più fronti per consegnare al tecnico una squadra completa e competitiva.

Va premesso che, secondo il corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con il PSG per il ritorno di Randall Kolo Muani, attaccante che nei mesi di permanenza a Torino l’anno scorso aveva fatto molto bene. E che ora potrebbe formare un’accoppiata stellare con David (e in caso di permanenza di Vlahovic, sia pure temporanea, la Juve avrebbe uno degli attacchi più forti d’Europa).

L’accelerazione è per Edon Zhegrova, classe 1999, esterno del Lille capace di coprire più ruoli offensivi. Il tandem composto da Damien Comolli e François Modesto ha lavorato febbrilmente: il dt bianconero ha trascorso gran parte del suo 47° compleanno al telefono per portare avanti l’operazione.

Zhegrova può giocare su entrambe le fasce, da trequartista e persino da seconda punta, una duttilità che ha convinto tutti in casa Juve. L’intesa col suo agente Hasan Çetinkaya è già stata trovata: contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione più bonus. L’esterno ha già dato il suo via libera al trasferimento a Torino. (continua dopo la foto)

Il club del presidente Olivier Letang non vuole perderlo a parametro zero come accaduto con Jonathan David. Per questo le richieste iniziali da 25 milioni potrebbero scendere a 18-20 milioni, cifra ritenuta accessibile dalla Juventus. Zhegrova ha già comunicato al Lille la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Un’operazione resa più semplice dallo stallo dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, club che secondo i rumors sarebbe interessato al difensore del Lille, che deve prima sfoltire la rosa: un’occasione per i bianconeri di sorpassare la concorrenza e chiudere in tempi rapidi. (continua dopo la foto)

Un altro punto a favore è l’intesa naturale con Jonathan David, ex compagno di squadra al Lille e neo bomber bianconero: “Praticamente come prendere tre calciatori al prezzo di uno”, confidano dalla Continassa. Nei piani di Tudor, Zhegrova può essere impiegato anche come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, garantendo corsa, intensità e qualità nell’uno contro uno.

Per Edon si tratterebbe di un ritorno in Italia che avrebbe anche un valore simbolico: nel 2011 il Milan sfiorò il suo ingaggio dopo un torneo Under 14, operazione poi sfumata per i vincoli sui trasferimenti dei minorenni. Ora l’occasione di prendersi la rivincita in maglia bianconera.

Leggi anche: