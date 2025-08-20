Serie A, in vista un clamoroso ritorno? Il Milan ci sta pensando

Il mercato estivo entra nella fase decisiva e potrebbe regalare colpi a sorpresa: un grande ex della Serie A è pronto a cambiare aria e potrebbe rientrare in Italia. Alcuni top club italiani guardano con interesse all’occasione, e anche in Europa ci sarebbero squadre interessate.

In un campionato sempre più competitivo, ogni operazione può diventare decisiva per rinforzare le rose in vista della nuova stagione. Tra i nomi che circolano, quello di un centrocampista esperto e già conosciuto dai tifosi italiani.

Adrien Rabiot è ufficialmente cedibile. Il centrocampista francese è stato messo fuori rosa dal Marsiglia per motivi disciplinari dopo una lite con Jonathan Rowe, anch’egli dichiarato trasferibile. L’OM, con una nota ufficiale, ha spiegato la decisione.

“L’Olympique Marsiglia informa che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati inseriti nella lista dei trasferimenti a causa di un comportamento inammissibile nello spogliatoio dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in applicazione del codice di condotta interno del club”. (continua dopo la foto)

Secondo Sportmediaset, il Milan avrebbe effettuato un primo sondaggio per Rabiot, che potrebbe sostituire Reijnders. L’operazione però non è semplice: il giocatore percepisce 3,5 milioni di ingaggio (che possono salire a 5 con bonus), e la mediana rossonera è già affollata con Modric, Ricci, Jashari, Fofana e Loftus-Cheek.

Nonostante le difficoltà, un ritorno in Serie A non è da escludere. La madre-agente di Rabiot, Veronique, non ha chiuso la porta a nessuna destinazione, sia in Italia (dove è stato proposto anche all’Inter) sia in Spagna o in Inghilterra. Con un contratto fino al 2026 ma un futuro sempre più incerto a Marsiglia, il francese dovrà trovare una nuova sistemazione per non restare fermo.

