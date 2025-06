Damien Comolli nominato Direttore Generale della Juventus

La Juventus ha ufficialmente nominato un nuovo Direttore Generale. L’annuncio è stato dato tramite un comunicato ufficiale del club, confermando che Damien Comolli inizierà il suo incarico il 4 giugno 2025. Comolli risponderà direttamente al CEO Maurizio Scanavino e sarà a capo dell’Area Sportiva maschile oltre che delle Direzioni Marketing e Commerciale.

Damien Comolli nuovo Direttore Generale della Juventus. — JuventusFC (@juventusfc) June 1, 2025

Esperienza internazionale di primo livello

Con oltre trent’anni di attività nel mondo del calcio europeo, Damien Comolli porta alla Juventus un bagaglio di esperienze significative. Ha ricoperto ruoli dirigenziali in club importanti come Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool e Fenerbahçe, fino alla sua più recente esperienza al Tolosa, dove ha ottenuto la promozione in Ligue 1 e ha conquistato la Coupe de France.

Il suo curriculum riflette la strategia di rilancio e internazionalizzazione che la Juventus intende perseguire, impegnandosi in una profonda riorganizzazione della governance sportiva.

Collaborazione con Giorgio Chiellini

Nella nuova struttura organizzativa, Comolli sarà affiancato da una figura storica del club: Giorgio Chiellini. L’ex capitano bianconero assumerà il ruolo di Director of Football Strategy, con l’obiettivo di contribuire a definire le linee strategiche del club per il futuro.

Questa scelta mira a integrare le competenze manageriali con l’identità storica e i valori della Juventus.

Il CEO Maurizio Scanavino ha commentato la nomina con le seguenti parole:

“Accogliamo con piacere Damien Comolli e gli auguriamo buon lavoro. La sua esperienza sarà determinante per il rafforzamento della Juventus”.

Dal canto suo, Comolli ha manifestato grande entusiasmo: