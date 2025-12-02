Juventus-Udinese: statistiche, quote e trend per la Coppa Italia

Juventus e Udinese si affrontano martedì 2 dicembre 2025 alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia. L’incontro segna l’esordio stagionale della Vecchia Signora nella competizione, mentre i friulani arrivano forti di due vittorie nei turni precedenti. L’appuntamento, oltre a garantire interesse tecnico, offre spunti rilevanti sul fronte delle statistiche e delle quote offerte dai principali bookmakers.

Juventus-Udinese: il contesto di una sfida dal sapore classico

La partita tra Juventus e Udinese è un appuntamento ormai tradizionale nei turni a eliminazione della Coppa Italia. La squadra guidata da Luciano Spalletti arriva in un buon momento di forma, reduce da vittorie importanti sia in campionato che in campo europeo. Dopo il successo contro Bodo Glimt in Champions League e quello contro il Cagliari in Serie A, la Juventus punta a confermare il suo valore anche in coppa. Dal canto suo, l’Udinese allenata da Kosta Runjaic ha superato Carrarese e Palermo nei turni precedenti e si presenta all’appuntamento con una recente vittoria ottenuta sul campo del Parma. La posta in palio è alta: il passaggio ai quarti di finale, dove li attende la vincente tra Atalanta e Genoa.

Forma recente e precedenti: il dominio bianconero e le insidie friulane

Le statistiche premiano nettamente la Juventus nei confronti diretti giocati in casa. Dal 1999/2000 ad oggi, nessuno dei 27 incontri disputati a Torino tra queste due formazioni si è concluso in parità, con la Vecchia Signora quasi sempre vittoriosa. In Coppa Italia, i bianconeri non hanno mai perso contro l’Udinese: il bilancio è di due vittorie e due pareggi, con un parziale reti di 9-2. Inoltre, la Juventus vanta una striscia aperta di 25 partite senza sconfitte interne nella competizione (21 vittorie, 4 pareggi), che dura dal marzo 2015.

Juventus : 13 risultati utili consecutivi in casa tra campionato e coppe (8V, 5N).

: 13 risultati utili consecutivi in casa tra campionato e coppe (8V, 5N). Udinese : ha vinto sei delle ultime sette trasferte, ma ha perso tutte le ultime cinque gare esterne di Coppa Italia , senza segnare nelle ultime quattro.

: ha vinto sei delle ultime sette trasferte, ma ha perso tutte le ultime cinque gare esterne di , senza segnare nelle ultime quattro. Nessun pareggio nei precedenti recenti: l’ultimo risale al 2021.

Per quanto riguarda la forma, la squadra di Spalletti potrà contare sulla solidità difensiva e sulla capacità di gestire i momenti chiave, mentre i friulani stanno dimostrando progressi soprattutto grazie a una fase offensiva sempre più efficace.

Quote principali e mercati: equilibrio apparente e margini per le sorprese

I principali operatori di scommesse attribuiscono un netto favore del pronostico alla Juventus. Il successo dei piemontesi è quotato intorno a 1,35 volte la posta, il pareggio (segno X) a 4,75 e la vittoria esterna dell’Udinese a 8,00. La tendenza è confermata anche dalle quote relative ai principali mercati:

Esito finale Quota media 1 (Juventus) 1.35 X (pareggio) 4.75 2 (Udinese) 8.00

Per quanto riguarda il numero di gol, l’under/over 2,5 si attesta su valori equilibrati, mentre il mercato “gol/no gol” riflette una certa fiducia nella solidità difensiva della Juventus. Le formazioni probabili, condizionate dal turnover e dagli infortuni (particolarmente rilevante quello di Vlahovic), offrono ulteriori spunti di interesse per la lettura delle quote.

Curiosità numeriche: record, tendenze e protagonisti attesi

La Juventus ha costruito nel tempo una tradizione solida negli ottavi di Coppa Italia: dal ritorno a gara secca del 2008/09, i bianconeri hanno sempre superato il turno e sono la squadra con più reti segnate in questa fase (160). Da segnalare anche la striscia di imbattibilità casalinga nella competizione, la più lunga tra tutte le partecipanti.

Kenan Yildiz (Juventus): due reti e un assist nelle ultime due edizioni della Coppa Italia .

(Juventus): due reti e un assist nelle ultime due edizioni della . Khéphren Thuram (Juventus): potrebbe diventare il primo centrocampista bianconero a segnare in due gare consecutive nella competizione dal 2021.

(Juventus): potrebbe diventare il primo centrocampista bianconero a segnare in due gare consecutive nella competizione dal 2021. Nicolò Zaniolo (Udinese): a segno alla sua prima presenza in coppa con i friulani.

(Udinese): a segno alla sua prima presenza in coppa con i friulani. Keinan Davis (Udinese): quattro gol in stagione, miglior score personale con la maglia friulana.

(Udinese): quattro gol in stagione, miglior score personale con la maglia friulana. Udinese: dopo i successi contro Carrarese e Palermo, potrebbe ottenere tre vittorie di fila nella competizione per la prima volta dal 2014.

Entrambe le squadre confermano una certa continuità di rendimento tra i propri giocatori chiave, con particolare attenzione a chi, tra i giovani, potrebbe incidere nel corso della gara anche grazie al turnover.

La sfida tra Juventus e Udinese si preannuncia ricca di spunti, con numeri e statistiche a favore dei padroni di casa ma con i friulani pronti a tentare l’impresa. Le quote dei principali operatori fotografano un equilibrio solo apparente, in un contesto dove la tradizione pesa ma non esclude sorprese. L’appuntamento dell’Allianz Stadium sarà dunque cruciale per conoscere chi proseguirà il cammino nella Coppa Italia.