Juventus U23-Forlì: statistiche e quote aggiornate Serie C

La tredicesima giornata del girone B di Serie C 2025-2026 propone il lunch match tra Juventus U23 e Forlì, in programma domenica 9 novembre alle ore 12:30. L’incontro vede di fronte due squadre in momenti di forma opposti: i giovani bianconeri cercano il riscatto dopo una serie negativa, mentre i romagnoli si confermano tra le rivelazioni del campionato. Analizziamo le statistiche, le quote principali e alcuni dati curiosi relativi a questa sfida.

Juventus U23-Forlì: due squadre con motivazioni differenti

La partita tra Juventus U23 e Forlì si disputa in un momento cruciale per entrambe le formazioni. I padroni di casa attraversano una fase difficile: dopo un buon inizio di stagione, i bianconeri hanno collezionato tre sconfitte consecutive in campionato, alle quali si aggiunge anche un ko in Coppa Italia. Il tecnico Massimo Brambilla è chiamato a trovare nuove soluzioni per invertire la rotta e ritrovare fiducia nei propri mezzi.Il Forlì, invece, si presenta all’appuntamento in serie positiva. Escludendo l’eliminazione in coppa, i romagnoli non perdono dal 27 settembre, avendo messo insieme tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate. Questo rendimento ha permesso agli uomini di Alessandro Miramari di salire al quarto posto, a soli sette punti dalla terza posizione occupata dall’Ascoli. L’obiettivo è quello di consolidare questa striscia positiva e, magari, avvicinarsi ulteriormente alle prime tre della classe.

Forma recente e precedenti a confronto: numeri chiave

Analizzando il percorso recente delle due squadre emergono dati interessanti:

Juventus U23 : 3 sconfitte consecutive in campionato, 4 considerando anche la coppa.

: 3 sconfitte consecutive in campionato, 4 considerando anche la coppa. Forlì : imbattuto da 5 giornate di campionato (3 vittorie, 2 pareggi).

: imbattuto da 5 giornate di campionato (3 vittorie, 2 pareggi). Ultima sconfitta del Forlì: il 27 settembre contro il Pontedera.

Le differenze nella forma attuale sono evidenti e potrebbero incidere sulle dinamiche della partita. Inoltre, la pressione è maggiore sui giovani bianconeri, chiamati a reagire davanti al proprio pubblico, mentre il Forlì può giocare con maggiore serenità, forte dei risultati recenti.

Le quote principali: equilibrio nelle valutazioni dei bookmaker

Le agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’incertezza dell’esito. Secondo Snai, il successo della Juventus U23 (segno 1) è quotato a 2,50, mentre la vittoria degli ospiti (segno 2) è offerta a 2,55. Il pareggio (segno X) si attesta a 3,10. La differenza minima tra le quote delle due squadre principali testimonia come il match sia considerato molto equilibrato dagli operatori del settore. Questo equilibrio rende la partita aperta a diversi scenari, senza un netto favorito alla vigilia.

Tendenze e curiosità statistiche: i dati più rilevanti

Alcuni dati numerici contribuiscono a delineare il contesto della sfida:

Il Forlì ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato.

ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato. La Juventus U23 ha subito almeno due reti in due delle ultime tre gare perse.

ha subito almeno due reti in due delle ultime tre gare perse. Entrambe le squadre hanno alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà nelle ultime settimane, ma il trend positivo dei romagnoli appare più stabile.

Da segnalare anche la presenza di ex in campo, come Petrelli nel Forlì, che potrebbe aggiungere ulteriori motivazioni personali al match.

In conclusione, la sfida tra Juventus U23 e Forlì si prospetta equilibrata e ricca di spunti statistici. Le quote dei bookmaker evidenziano l’incertezza dell’esito, mentre le recenti prestazioni suggeriscono che il Forlì potrebbe confermare il suo buon momento. Resta da vedere se i bianconeri sapranno invertire la rotta e rilanciarsi in classifica.