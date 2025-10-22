Juventus U23-Campobasso: statistiche, tendenze e quote

Juventus U23 e Campobasso si preparano ad affrontarsi in una gara valida per il recupero della nona giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 ottobre alle ore 14:30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Un confronto interessante tra due squadre che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Analisi descrittiva del recupero tra Juventus U23 e Campobasso

La sfida di Serie C tra Juventus U23 e Campobasso rappresenta un crocevia importante per entrambe. I bianconeri, attualmente al decimo posto con 14 punti, hanno conquistato 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Da notare la particolarità della differenza reti: 14 gol fatti e altrettanti subiti, segno di un equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Nell’ultimo turno, la formazione allenata da Brambilla ha ottenuto un successo convincente contro il Rimini per 2-0, interrompendo una serie negativa di due sconfitte consecutive.

Il Campobasso invece si trova al 12° posto con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La squadra molisana arriva da un periodo poco brillante, con una sconfitta interna contro la Ternana e un digiuno di vittorie che dura ormai da tre turni. Interessante il dato relativo ai gol: 14 segnature realizzate e 10 subite, e una difficoltà a conquistare i tre punti in trasferta, dove nel 2025 sono arrivate solo 2 vittorie.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti stagionali

Un confronto tra le due squadre mette in evidenza alcune tendenze chiave:

Juventus U23 : imbattuta nelle ultime due gare casalinghe, con una difesa solida che ha concesso poco agli avversari.

: imbattuta nelle ultime due gare casalinghe, con una difesa solida che ha concesso poco agli avversari. Campobasso : fatica a trovare continuità in trasferta, con solo due successi lontano dalle mura amiche nell’anno solare.

: fatica a trovare continuità in trasferta, con solo due successi lontano dalle mura amiche nell’anno solare. Entrambe le formazioni hanno segnato 14 gol, ma il Campobasso mostra una migliore tenuta difensiva.

Negli scontri diretti recenti non si segnalano incontri nella stagione in corso, trattandosi di squadre provenienti da percorsi differenti nelle passate stagioni. Tuttavia, la vicinanza di punti e rendimento fa prevedere una gara equilibrata sotto il profilo statistico.

Quote principali dei bookmaker e mercati più seguiti

Secondo i maggiori operatori, la partita tra Juventus U23 e Campobasso si presenta come una delle più incerte della giornata di Serie C. Le quote per l’esito finale sono equilibrate, con una leggera preferenza per la squadra di casa, probabilmente per il fattore campo e l’ultima vittoria ottenuta contro il Rimini. Il segno 1 (vittoria Juventus U23) si attesta su valori leggermente inferiori rispetto al segno 2 (successo Campobasso), mentre il pareggio è considerato un’opzione altrettanto plausibile.

Esito Quota Media 1 (Juventus U23) 2.30 X (Pareggio) 3.10 2 (Campobasso) 2.90

Molto interesse anche sui mercati relativi ai gol, con l’opzione “Entrambe le squadre a segno” considerata assai probabile in virtù delle statistiche offensive di entrambe.

Tendenze e curiosità numeriche prima del match

Alcuni dati interessanti emergono analizzando i numeri delle due squadre:

Juventus U23 ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 5 gare interne.

ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 5 gare interne. Campobasso ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 4 trasferte.

ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 4 trasferte. Entrambe le squadre hanno una media gol a partita superiore a 1,5.

La formazione bianconera non ha ancora pareggiato in casa in questa stagione.

Questi elementi contribuiscono a rendere il confronto ancora più interessante, offrendo spunti utili anche per chi segue le statistiche e le tendenze del campionato.

In sintesi, Juventus U23 e Campobasso si sfidano in un match dal grande equilibrio, dove le statistiche e le quote evidenziano incertezza e possibili colpi di scena. La gara promette emozioni e sarà seguita con particolare attenzione dagli appassionati di Serie C e dagli osservatori dei dati calcistici.