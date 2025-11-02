Juventus-Ternana: Statistiche, Quote e Numeri della Serie A Women

La quarta giornata della Serie A Femminile propone un confronto di grande interesse tra Juventus Women e Ternana, in programma oggi, domenica 2 novembre 2025, alle ore 15:00 presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. L’incontro mette di fronte due squadre dagli andamenti difensivi opposti, con le bianconere forti di una solida retroguardia e le umbre reduci da un avvio di stagione complicato sul fronte dei gol subiti.

Analisi dell’evento: Juventus Women-Ternana, sfida tra opposti difensivi

Il match tra Juventus Women e Ternana rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni nella prima fase del campionato. Da una parte, la squadra bianconera si presenta con una delle migliori difese della competizione, avendo subito una sola rete nelle prime tre giornate. Dall’altra parte, la Ternana detiene purtroppo il primato negativo: la peggior media gol subiti, con 12 reti incassate (quattro a partita), facendo registrare il 100% di sconfitte nelle sue prime tre apparizioni stagionali.

La Juventus, dopo il successo per 1-0 sulla Lazio, cerca la seconda vittoria consecutiva senza subire gol, un risultato che manca dall’inizio dell’anno solare, quando superò Fiorentina e Sampdoria con due 3-0 di fila. La Ternana, invece, arriva da una stagione in Serie B in cui aveva subito 20 reti totali, ma la transizione al massimo campionato è stata fin qui difficoltosa dal punto di vista difensivo.

Statistiche comparative: Forma attuale e precedenti tra le squadre

Juventus ha affrontato 25 squadre diverse in Serie A , vincendo 23 dei 24 match d’esordio contro nuove avversarie (unica eccezione: sconfitta 3-0 col Milan nel 2018).

ha affrontato 25 squadre diverse in , vincendo 23 dei 24 match d’esordio contro nuove avversarie (unica eccezione: sconfitta 3-0 col nel 2018). Il bilancio bianconero nelle prime tre giornate è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta; mai la Juventus ha chiuso le prime quattro gare stagionali con meno di due successi da quando partecipa al torneo.

ha chiuso le prime quattro gare stagionali con meno di due successi da quando partecipa al torneo. La Ternana si trova tra le poche squadre nei maggiori campionati europei ad aver perso tutte le partite stagionali, condividendo questo dato con West Ham e Liverpool.

Nei precedenti, la Juventus si è spesso imposta contro avversarie meno esperte del massimo campionato, mentre per la Ternana si tratta di una delle prime esperienze nella massima serie, con risultati ancora da consolidare.

Rendimento e protagoniste: focus su statistiche individuali

Alcune giocatrici si sono distinte in questo avvio di stagione. Tra le bianconere spicca Cristiana Girelli, che ha segnato una rete in due presenze e vanta 12 gol nel solo mese di novembre da quando veste la maglia della Juventus. In difesa, Estela Carbonell ed Emma Kullberg figurano tra le migliori per cross completati.

Per la Ternana, è notevole il dato di Maria Petrara, leader nei dribbling tra le centrocampiste, mentre Giada Cimò è la più prolifica sotto porta tra le umbre. Inoltre, Marika Massimino si segnala come il più giovane difensore italiano con gol all’attivo nelle prime tre giornate.

Giocatrice Squadra Reti Statistiche salienti Cristiana Girelli Juventus 1 12 gol a novembre, più di ogni altro mese tranne tre Giada Cimò Ternana 2 Più tiri in porta nelle prime tre giornate

Quote principali e trend dai bookmaker

Le quote dei bookmaker per l’incontro riflettono la disparità di rendimento tra le due formazioni. La vittoria della Juventus viene generalmente proposta a valori molto bassi, considerate le statistiche difensive e offensive delle due squadre. Il pareggio e il successo della Ternana sono invece quotati in modo sensibilmente superiore, segno dell’attesa difficoltà delle umbre contro la capolista difensiva.

Le tendenze dei mercati principali sono influenzate da:

Solidità della difesa bianconera (solo 1 gol subito)

Vulnerabilità difensiva della Ternana (media di 4 gol incassati a partita)

(media di 4 gol incassati a partita) Capacità realizzative delle attaccanti della Juventus

Quote aggiornate possono variare in prossimità del match in base a eventuali variazioni nelle formazioni o nelle condizioni di gioco.

Tendenze e curiosità numeriche: dalle difese ai protagonisti

Una delle maggiori curiosità statistiche della sfida riguarda il confronto tra la migliore e la peggiore difesa della Serie A Femminile. Dal lato bianconero, va sottolineato come la squadra abbia spesso iniziato i campionati con almeno due vittorie nelle prime quattro giornate. La Ternana invece, oltre a essere la nuova arrivata del torneo, si trova già a dover lavorare su un reparto arretrato in difficoltà.

Juventus : 1 solo gol subito in 3 partite

: 1 solo gol subito in 3 partite Ternana : 12 gol subiti, peggior media tra i Big-5 europei

: 12 gol subiti, peggior media tra i Big-5 europei Curiosità: Cecilia Salvai ha già eguagliato il suo record di gol stagionali con due reti, tutte segnate in Champions League.

In conclusione, la partita tra Juventus Women e Ternana si presenta come uno scontro tra filosofie difensive opposte e mette in mostra dati e trend significativi che fotografano la differenza di esperienza e solidità tra le due rose. Il focus statistico sottolinea il valore dell’organizzazione bianconera e pone l’accento sulle possibilità di crescita della compagine umbra in questa stagione.