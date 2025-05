Home | la Juventus supera le concorrenti: il piano per l’acquisto da sogno

In un mercato estivo che si preannuncia infuocato, la Juventus prepara il riscatto dopo una stagione deludente. E a Torino non ha dubbi: Karim Adeyemi è il nome su cui puntare per rilanciare l’attacco bianconero. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, già corteggiato lo scorso anno, torna prepotentemente al centro del progetto della Vecchia Signora, con una missione chiara: portarlo a Torino, a prescindere dall’accesso alla Champions League.

(TS) "Dortmund a rischio Champions, occhio ad Adeyemi che può partire e prendere il posto di Conceiçao alla Juventus" ► https://t.co/QORKLPgkZG pic.twitter.com/oYwn9eU1fQ — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) May 15, 2025

Dietro questo assalto c’è la determinazione di Cristiano Giuntoli, responsabile del mercato che era stato già vicino all’acquisto del tedesco la scorsa estate. A un passo dall’accordo con l’entourage di Adeyemi, la trattativa era stata stoppata dal Borussia Dortmund, che non voleva privarsi così facilmente del suo gioiello.

A gennaio si è inserito il Napoli, con un’intesa con i gialloneri, ma il giocatore ha scelto di rimanere in Germania, rifiutando altre destinazioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’arrivo di Adeyemi alla Juventus non dipenderà dall’esito della qualificazione alla Champions League.

Anche se la Vecchia Signora dovesse mancare l’accesso alla massima competizione europea, il club piemontese sarebbe comunque pronto a chiudere l’affare, forte di un ingaggio da circa tre milioni di euro annui, una cifra compatibile con il bilancio bianconero e con i parametri del club. Sempre che il giocatore non riceva offerte più alte.

Il Chelsea e il Napoli sembravano i principali rivali nella corsa al giovane talento, ma la Juventus ha saputo superare la concorrenza grazie a un progetto tecnico chiaro e alla convinzione del giocatore stesso, che vuole indossare il bianconero. Ora, l’attesa è tutta per la conclusione della Bundesliga, momento in cui i bianconeri proveranno a mettere a segno il primo grande colpo del mercato estivo.

L’acquisto di Adeyemi sarebbe il simbolo di una Juventus che vuole tornare competitiva e tornare a sognare in grande, a prescindere dagli ostacoli e dalle incertezze di una stagione ancora in corso. Il ragazzo tedesco è pronto a diventare la nuova stella della Juventus, un investimento di futuro su cui il club punta con decisione.

