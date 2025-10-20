Home | Juventus: Statistiche e Quote sull’esonero di Tudor e sui rischi

La situazione in casa Juventus si fa sempre più delicata alla vigilia di una doppia sfida cruciale contro il Real Madrid in Champions League e la Lazio in campionato. L’allenatore Igor Tudor, dopo un avvio incoraggiante, si trova ora sotto esame a seguito della sconfitta subita contro il Como, che ha aggravato un periodo già complesso per la squadra. L’attenzione si concentra sulle statistiche recenti, sulle quote offerte dai bookmaker e sulle possibili evoluzioni in panchina, con scenari che potrebbero cambiare radicalmente a breve termine.

La Juventus e Tudor: una panchina che scotta dopo Como

La sconfitta della Juventus contro il Como ha segnato un punto di svolta nella stagione bianconera. Dopo aver mantenuto una lunga imbattibilità in Serie A, condivisa fino a poco tempo fa solo con Juric del Torino, Tudor si trova ora in una posizione precaria. La squadra non vince dal successo rocambolesco contro l’Inter: da allora, i bianconeri hanno raccolto tre pareggi e una sconfitta, scivolando fino al settimo posto in classifica.

La classifica di Serie A è molto corta: le prime sette squadre sono racchiuse in appena quattro punti.

è molto corta: le prime sette squadre sono racchiuse in appena quattro punti. Il rendimento recente accende i riflettori sulle strategie e sulla gestione tecnica di Tudor .

. Nonostante la difficoltà del momento, la società ha confermato la presenza di Tudor almeno fino alla sfida con il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Statistiche a confronto: rendimento, forma e precedenti

Analizzando il cammino recente della Juventus, emergono dati significativi sul rendimento della squadra sotto la guida di Tudor:

La Juventus è reduce da sette partite senza vittorie, segno di una fase involutiva dopo l'avvio positivo.

è reduce da sette partite senza vittorie, segno di una fase involutiva dopo l’avvio positivo. Il calo si è riflesso sia in Serie A sia in Champions League , con risultati che hanno compromesso la corsa ai vertici.

sia in , con risultati che hanno compromesso la corsa ai vertici. Il precedente esonero di Thiago Motta, avvenuto lo scorso marzo alla 29ª giornata dopo una pesante sconfitta con la Fiorentina, rappresenta un precedente storico che potrebbe ripetersi.

Inoltre, la pressione sugli allenatori della Juventus si fa sentire soprattutto quando i risultati non arrivano. Questa sarebbe la seconda stagione consecutiva con un cambio in corsa, evento raro nella storia recente del club torinese.

Quote principali sull’esonero di Tudor e sulla Juventus vincente

Le difficoltà della squadra si riflettono anche sulle lavagne delle principali agenzie di scommesse. Le quote relative all’esonero di Tudor sono diminuite sensibilmente nel corso delle ultime settimane. Secondo i dati raccolti:

Bookmaker Quota Esonero Tudor entro Natale Netbet Netwin 3.00 Sisal 3.00 Planetwin 2.75

Ad inizio stagione, la quota per un possibile esonero di Tudor era offerta a 5.50, quindi si è quasi dimezzata, a testimonianza della crescente incertezza. Per quanto riguarda la quota “Juventus vincente Serie A“, si registra un’impennata, effetto diretto delle recenti difficoltà e del calo di rendimento della squadra.

Curiosità numeriche e tendenze: una stagione inedita

Alcuni dati e curiosità emergono in questo contesto di incertezza tecnica:

La Juventus non era mai rimasta così a lungo senza vittorie da inizio stagione negli ultimi dieci anni.

non era mai rimasta così a lungo senza vittorie da inizio stagione negli ultimi dieci anni. Un eventuale secondo cambio in panchina consecutivo rappresenterebbe un evento storico per il club.

Tra i possibili successori di Tudor in caso di esonero, spiccano i nomi di Roberto Mancini e Luciano Spalletti , ma la loro situazione contrattuale è complessa.

in caso di esonero, spiccano i nomi di e , ma la loro situazione contrattuale è complessa. Per l’ingaggio di un nuovo tecnico, la Juventus dovrebbe prima risolvere il contratto ancora attivo con Thiago Motta.

Numeri e tendenze che evidenziano l’eccezionalità del momento vissuto dalla Juventus, in attesa di risposte concrete già nei prossimi match.

In conclusione, la situazione della Juventus e di Igor Tudor resta appesa a un filo, con il futuro del tecnico croato legato ai risultati delle prossime delicatissime partite. Le statistiche e le quote dei bookmaker riflettono un clima di grande incertezza, mentre la società e i tifosi attendono segnali di ripresa da una squadra che, mai come ora, ha bisogno di ritrovare compattezza e identità.