Juventus-Sporting: Statistiche, Quote e Numeri Chiave UCL

La sfida tra Juventus e Sporting CP rappresenta uno degli incontri più attesi della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Il match si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, martedì 4 novembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 21:00. Entrambe le squadre puntano a un risultato positivo per consolidare le proprie ambizioni nella competizione europea, in un contesto ricco di storia, numeri e attese.

Juventus-Sporting CP: una storia di confronti europei senza sconfitte bianconere

La Juventus arriva all’appuntamento con una tradizione favorevole nei confronti dello Sporting CP nelle competizioni europee. Nei quattro precedenti tra le due squadre, i bianconeri non hanno mai perso, ottenendo due vittorie e due pareggi. L’ultimo confronto risale ai quarti di finale della UEFA Europa League 2022/2023, dove la Juventus ha avuto la meglio con un totale di 2-1, grazie a una vittoria per 1-0 in casa e un pareggio per 1-1 in Portogallo.

Juventus imbattuta nei 4 precedenti con lo Sporting CP (2V, 2N)

imbattuta nei 4 precedenti con lo (2V, 2N) L’ultimo confronto diretto: Juventus avanti ai quarti di UEL (2022/2023)

Per lo Sporting CP, il bilancio contro squadre italiane in trasferta è particolarmente negativo: questa sarà la ventesima partita in Italia senza aver mai colto il successo (5 pareggi, 14 sconfitte). I portoghesi hanno infatti perso in tre delle ultime quattro stagioni europee in Italia, subendo sconfitte anche contro Atalanta e Napoli.

Analisi della forma recente e dei protagonisti in Champions League

Guardando alle statistiche più recenti, lo Sporting CP in trasferta nei principali campionati europei ha solo una vittoria su 24 partite, ottenuta contro l’Eintracht Francoforte nel settembre 2022 (3-0). In questa edizione della Champions League, quattro dei sette gol segnati dalla squadra portoghese sono arrivati da giocatori subentrati, il dato più alto di tutta la competizione.

Sporting CP : 1 vittoria su 24 trasferte in Champions contro i top 5 campionati

: 1 vittoria su 24 trasferte in Champions contro i top 5 campionati 4 gol su 7 dello Sporting in questa Champions segnati da subentrati

in questa Champions segnati da subentrati 9 gol totali nel 2025 con 7 coinvolgimenti di giocatori dalla panchina

Nella Juventus spicca il rendimento di Dušan Vlahović, pronto a raggiungere le 20 presenze in Champions con la maglia bianconera. Dal suo debutto nel 2022, ha partecipato direttamente a 11 gol (8 reti, 3 assist), più del doppio rispetto al secondo miglior bianconero, Weston McKennie. Lo Sporting CP punta invece su Pote (Pedro Gonçalves), che vanta 9 partecipazioni a gol (4 reti, 5 assist) in 16 presenze nella massima competizione europea, record assoluto per il club portoghese.

Quote principali per Juventus-Sporting CP: equilibrio e favoriti

L’analisi dei principali bookmaker evidenzia una leggera preferenza per la Juventus nella sfida contro lo Sporting CP. Le quote offerte da William Hill vedono la vittoria bianconera quotata a 1.91, il pareggio a 3.50 e il successo esterno degli ospiti a 3.80. Bet365 mantiene la stessa quota per il segno 1 e X, con una quota più alta di 4.00 per la vittoria dello Sporting CP. Questo scenario riflette il buon momento dei bianconeri nei precedenti europei e la difficoltà storica dei portoghesi nelle trasferte italiane.

Risultato William Hill Bet365 Vittoria Juventus 1.91 1.91 Pareggio 3.50 3.50 Vittoria Sporting CP 3.80 4.00

Queste valutazioni sono supportate anche dalle statistiche storiche che vedono la Juventus imbattuta contro i portoghesi e dallo stato di forma dei protagonisti chiave.

Tendenze, curiosità e numeri da non perdere

Tra le curiosità che emergono dall’analisi pre-partita, spicca la tendenza dello Sporting CP a segnare con giocatori subentrati: ben 7 dei 9 gol realizzati dai portoghesi in Champions nel 2025 hanno visto il coinvolgimento di calciatori partiti dalla panchina, un dato unico in questa stagione. Inoltre, lo Sporting non ha mai vinto in Italia nelle maggiori competizioni Uefa, mentre la Juventus ha sempre saputo sfruttare il fattore casa nei confronti diretti.

Sporting CP : record negativo di trasferte in Italia senza vittorie (0 su 20)

: record negativo di trasferte in Italia senza vittorie (0 su 20) Protagonismo dei subentrati nello Sporting : massimo in Champions 2025

: massimo in Champions 2025 Vlahović : 11 partecipazioni a gol in 19 presenze Champions con la Juve

: 11 partecipazioni a gol in 19 presenze Champions con la Juve Pote: 9 partecipazioni a gol in 16 presenze Champions con lo Sporting

In sintesi, Juventus e Sporting CP si presentano all’appuntamento europeo con motivazioni elevate e dati interessanti sia in termini di storia che di rendimento recente. Il match promette equilibrio e attenzione ai dettagli, con la Juventus favorita dalle statistiche e dallo stato di forma, mentre lo Sporting cerca una storica affermazione in Italia puntando anche sulla vivacità dei suoi cambi.