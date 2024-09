Juventus, mezzo passo falso con la Roma: ma Motta non è preoccupato

Juventus-Roma. Finisce a reti bianche l’ultimo posticipo della terza giornata di campionato. Nonostante il valore delle due rose in campo fosse abbastanza elevato, nessuno è riuscito a dare la svolta al match. Mezzo passo falso per la Juve, che resta in vetta ma non in solitaria. L’allenatore Thiago Motta non è preoccupato. (Continua…)

Juventus-Roma, mezzo passo falso per i bianconeri ma Motta non è preoccupato

Mezzo passo falso per la Juventus, che in casa stecca con la Roma. I bianconeri raccolgono solo un punto e vengono raggiunti in classifica da Udinese, Torino e soprattutto dall’Inter. L’allenatore Thiago Motta, però, non è preoccupato: dopo la sosta ci sarà una nuova Juventus.

Ieri, infatti, ci sono stati solo scampoli di partita per i nuovi arrivati. Il mister bianconero spera di lanciare tutti dal primo minuto dopo la sosta per le nazionali. La nuova Juventus di Thiago Motta avrà probabilmente Nico Gonzalez, Koopmeiner e ovviamente Yildiz dietro la punta Vlahovic. Ritornerà inoltre l’infortunato Thuram e avrà maggiore spazio anche Douglas Luiz.