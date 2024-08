Home | E’ già la Juventus di Motta: 3 gol al Verona e primato solitario in classifica

Verona-Juventus 0-3, è già la Juve di Motta quella che al “Bentegodi” ha vinto e convinto superando nettamente i padroni di casa con i gol del giovanissimo Savona (prima rete in serie A) ed una doppietta del ritrovato Vlahovic. A sbloccare il match del Bentegodi ci ha pensato proprio il centravanti serbo al 28’, battendo Montipò sull’invito in profondità di Yildiz.

Il raddoppio bianconero arriva già nel primo tempo con un gran colpo di testa di Savona (39’), alla prima rete nel massimo campionato. A inizio ripresa il rigore procurato da Mbangula e trasformato ancora da Vlahovic (53’) che chiude definitivamente i conti. Thiago Motta si prende dunque la vetta solitaria con due vittorie su due, 6 gol fatti e 0 subiti. Non poteva esserci avvio migliore per il nuovo tecnico.

“Sul primo gol si vede l’atteggiamento del gruppo: andare in pressing significa prendersi dei rischi, però il vantaggio è grande perché recuperi palla davanti e puoi trovare l’avversario scoperto – è stata l’analisi del tecnico bianconero nel post-partita ai microfoni di Dazn – Devo fare i complimenti a tutti loro. Dusan si merita il gol, ma gli altri hanno fatto un’ottima pressione. Gli attaccanti hanno aiutato tanto, rientrando bene e dando una mano a quelli dietro, per recuperare la palla nei punti giusti. L’equilibrio tra le due fasi porta a fare partita come queste”.