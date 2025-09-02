Home | Juventus-Roma e Italia: statistiche e quote aggiornate

Il prossimo weekend calcistico vede protagonisti due eventi di grande interesse: il match di Serie A tra Juventus e Roma e il percorso di qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali 2026, ora guidata da Rino Gattuso. Le statistiche più recenti e le quote aggiornate dei principali bookmaker offrono uno sguardo dettagliato sulle possibilità delle squadre coinvolte, fornendo dati significativi sia per gli appassionati di calcio sia per chi segue l’evoluzione delle scommesse sportive.

Juventus-Roma: statistiche chiave in vista del big match

Il confronto tra Juventus e Roma, in programma nel prossimo turno di Serie A, si preannuncia equilibrato e ricco di spunti dal punto di vista statistico. Analizzando i numeri pubblicati sui canali ufficiali delle due società, emergono alcune tendenze interessanti:

Roma è la formazione che ha ottenuto più vittorie per 1-0 in questa stagione (sei gare), confermando la solidità difensiva e una certa capacità di gestire il vantaggio minimo.

è la formazione che ha ottenuto più vittorie per 1-0 in questa stagione (sei gare), confermando la solidità difensiva e una certa capacità di gestire il vantaggio minimo. La squadra giallorossa spicca anche per i gol da fuori area (otto reti), seconda solo a Atalanta e Fiorentina (nove ciascuna).

e (nove ciascuna). Sul fronte opposto, la Juventus ha incassato appena due reti dalla distanza, meglio ha fatto soltanto la stessa Roma (una sola rete subita da fuori).

ha incassato appena due reti dalla distanza, meglio ha fatto soltanto la stessa (una sola rete subita da fuori). Entrambe le squadre hanno mostrato cura nella fase difensiva: solo Inter e Napoli hanno subito meno reti prima dell’intervallo rispetto a Roma e Juventus (entrambe ferme a 14).

Questi dati sottolineano l’attitudine delle due formazioni a gare equilibrate, spesso decise da episodi o dettagli.

Analisi dei trend e dei dati: attacco e precisione nei passaggi

Approfondendo ulteriormente, emergono altre statistiche degne di nota:

Juventus è la squadra che ha segnato più gol in seguito ad azioni verticali (sette), dato che evidenzia la rapidità nella transizione offensiva.

è la squadra che ha segnato più gol in seguito ad azioni verticali (sette), dato che evidenzia la rapidità nella transizione offensiva. La Roma ha invece trovato la rete solo una volta tramite attacco verticale, superando in questa speciale classifica soltanto Genoa e Venezia .

ha invece trovato la rete solo una volta tramite attacco verticale, superando in questa speciale classifica soltanto e . In termini di precisione, la Juventus guida la Serie A per percentuale di passaggi riusciti (88,6% complessivo e 83,4% nella metà campo avversaria).

guida la Serie A per percentuale di passaggi riusciti (88,6% complessivo e 83,4% nella metà campo avversaria). Per quanto riguarda le sequenze di gioco, solo Juventus (114) e Atalanta (97) hanno prodotto più azioni concluse con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto alla Roma (92 sequenze).

Questi numeri fotografano due squadre attente alla costruzione e alla finalizzazione, con la Juventus lievemente superiore per incisività offensiva e gestione del possesso.

Quote aggiornate: Italia e il cammino verso il Mondiale 2026

La Nazionale italiana, reduce da un cambio in panchina con l’arrivo di Gattuso, è al centro delle attenzioni per la qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia (3-0 a Oslo), le quote dei principali bookmaker riflettono una situazione incerta ma non compromessa:

Bookmaker Quota Italia qualificata Quota Italia prima nel girone Sisal, Eurobet, Snai, StarVegas 1.85 3.50 (Eurobet) / 2.75 (AdmiralBet, StarVegas, Snai)

La qualificazione resta possibile secondo gli operatori, anche se il primo posto nel girone appare più difficile, vista la necessità di recuperare punti e ribaltare la differenza reti, attualmente favorevole alla Norvegia.

Curiosità numeriche e tendenze emerse

Alcuni dati curiosi completano il quadro analitico delle due situazioni:

Roma è abile nel mantenere il vantaggio minimo, come dimostrato dalle sei vittorie per 1-0.

è abile nel mantenere il vantaggio minimo, come dimostrato dalle sei vittorie per 1-0. La Juventus spicca per la qualità nella finalizzazione, con la più alta percentuale di tiri nello specchio rispetto al totale (51%).

spicca per la qualità nella finalizzazione, con la più alta percentuale di tiri nello specchio rispetto al totale (51%). Per la Nazionale, i bookmaker continuano a credere nella rimonta azzurra, ma la situazione richiede un cambio di rotta immediato, soprattutto dopo l’arrivo di Gattuso.

Infine, va ricordato che le quote sono soggette a variazioni e vanno consultate sempre sulle piattaforme ufficiali degli operatori.

In conclusione, l’analisi delle statistiche e delle quote offre un quadro dettagliato delle sfide che attendono sia Juventus e Roma in Serie A sia la Nazionale nel cammino verso i Mondiali 2026. Numeri e tendenze raccontano di gare equilibrate, in cui la solidità difensiva e la precisione possono fare la differenza, mentre il percorso azzurro resta aperto a diversi scenari in base ai risultati delle prossime partite.