Juventus Next Gen-Pontedera: statistiche, quote e curiosità

L’undicesima giornata del girone B di Serie C 2025/2026 propone una sfida interessante tra Juventus Next Gen e Pontedera, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento reduci da una sconfitta e con la necessità di invertire la rotta per guadagnare punti preziosi in classifica.

Analisi dell’evento e situazione attuale delle squadre

I giovani bianconeri della Juventus Next Gen, formazione Under 23 della Vecchia Signora, occupano attualmente l’undicesima posizione in classifica con 14 punti, a pari merito con Sambenedettese e Pineto. La squadra allenata da Mister Brambilla è reduce da una sconfitta beffarda contro il Campobasso, maturata nei minuti di recupero grazie a una rete di Gala al 90’+5’. Questo episodio ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente, che ora cerca una pronta riscossa.

Situazione più complicata per il Pontedera, attualmente sedicesimo con 8 punti e appena dentro la zona playout. I toscani hanno ceduto in casa alla Vis Pesaro per 2-0 nell’ultima giornata, chiudendo la partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Giuseppe Battimelli nel recupero. Servirà una prova di carattere per risalire la classifica e ottenere un risultato positivo in trasferta.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti

Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo delicato dal punto di vista dei risultati. Di seguito alcune statistiche salienti:

ha raccolto 14 punti in 10 partite, con un rendimento altalenante che la mantiene a metà classifica. La formazione bianconera ha subito l’ultima sconfitta in casa, mostrando però solidità e una buona organizzazione difensiva per larghi tratti del match.

ha totalizzato 8 punti in 10 gare e si trova in una posizione che la costringe a lottare per evitare i playout. I toscani hanno evidenziato difficoltà sia in fase offensiva che difensiva, confermate dall’ultima sconfitta casalinga e dall’espulsione nel finale.

Nei precedenti più recenti, entrambe le squadre hanno alternato risultati positivi e negativi, ma la Juventus Next Gen sembra essere leggermente favorita dal fattore campo.

Quote principali: analisi dei mercati proposti dai bookmaker

Le principali agenzie di scommesse, come Sisal, vedono la Juventus Next Gen come favorita per la vittoria. Ecco le quote principali offerte:

Esito Quota Vittoria Juventus Next Gen 1.75 Pareggio 3.50 Vittoria Pontedera 4.25

Le quote riflettono il momento delle due squadre: i bianconeri sono considerati favoriti, mentre il successo degli ospiti appare meno probabile secondo gli operatori di settore. Il pareggio viene comunque valutato come opzione realistica, vista la recente difficoltà di entrambe a trovare continuità di risultati.

Tendenze e curiosità: dati numerici e spunti statistici

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche stagionali delle due formazioni:

Juventus Next Gen ha mostrato una tendenza a subire gol nei minuti finali dei match, fattore che ha inciso negativamente sul bottino di punti raccolti.

ha mostrato una tendenza a subire gol nei minuti finali dei match, fattore che ha inciso negativamente sul bottino di punti raccolti. Il Pontedera fa fatica a segnare fuori casa, con pochi gol realizzati lontano dal proprio stadio e una difesa spesso in difficoltà nelle fasi decisive.

fa fatica a segnare fuori casa, con pochi gol realizzati lontano dal proprio stadio e una difesa spesso in difficoltà nelle fasi decisive. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte e avranno particolare attenzione nel limitare gli errori difensivi per non compromettere ulteriormente la propria classifica.

Le probabili formazioni vedono entrambe le compagini schierate con il 3-4-2-1, a sottolineare la volontà di garantire solidità a centrocampo e provare a colpire in ripartenza.

In conclusione, la sfida tra Juventus Next Gen e Pontedera assume particolare importanza per entrambe le squadre, desiderose di lasciarsi alle spalle le recenti sconfitte e rilanciare la propria stagione. Le statistiche e le quote suggeriscono un leggero vantaggio per i padroni di casa, ma il campo potrebbe riservare sorprese in un match che si preannuncia combattuto e ricco di spunti da seguire con attenzione.