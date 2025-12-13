Juventus-Napoli Women: statistiche, quote e numeri in evidenza

Il confronto tra Juventus Women e Napoli è in programma per sabato 13 dicembre 2025 alle ore 12:30, valido per la nona giornata di Serie A Femminile. Questa partita rappresenta un’occasione importante per analizzare in dettaglio le statistiche principali, le tendenze emerse nelle ultime settimane e le quote più interessanti offerte dai bookmakers. L’incontro mette di fronte due squadre con percorsi diversi nel campionato, ciascuna con punti di forza specifici e curiosità numeriche significative.

Analisi introduttiva del match e contesto della sfida

La partita tra Juventus Women e Napoli si presenta come uno dei match chiave della giornata di Serie A Femminile. Le bianconere, che giocano in casa, arrivano a questa gara con una striscia positiva nei confronti diretti, mentre il Napoli cerca continuità dopo aver mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane. Nei precedenti otto incontri tra le due formazioni, la Juventus non ha mai perso, collezionando sette vittorie e un pareggio, quest’ultimo maturato nell’ultimo confronto diretto del 2 febbraio, terminato 1-1 con reti di Sofia Cantore e Klara Andrup. Il dato più rilevante riguarda la costanza realizzativa della Juventus, sempre a segno contro le partenopee, con un punteggio aggregato di 19-4 a favore delle bianconere.

Forma recente e statistiche comparative tra Juventus e Napoli

La Juventus si distingue per alcuni dati statistici di rilievo nella stagione in corso:

È la squadra che effettua più recuperi offensivi a partita (14 di media, per un totale di 113 in otto gare), superata solo da club come Lione , Barcellona , Bayern Monaco e Arsenal nei principali campionati europei.

, , e nei principali campionati europei. Ha tentato il maggior numero di tiri in campionato (152) e ha giocato più palloni in area avversaria (270, oltre 100 in più rispetto al Napoli ).

). Detiene anche il primato dei cross su azione (175), mentre il Napoli si ferma a 72.

Dal lato partenopeo, si evidenzia una migliore percentuale realizzativa (13%, quarta del torneo) rispetto alla Juventus (5%, la più bassa del campionato), oltre a una propensione ai gol da fuori area: il Napoli è una delle due squadre ad aver segnato quattro reti dalla distanza, senza mai subirne, dato condiviso con Fiorentina, Genoa e Como. Al contrario, la Juventus non ha ancora realizzato gol da fuori area in questa stagione.

Quote principali e mercati scommesse disponibili

Le quote dei principali operatori riflettono il netto favore della Juventus per la vittoria finale, considerati i precedenti e la forza statistica delle bianconere. Solitamente, la vittoria delle padrone di casa viene proposta con una quota molto bassa, mentre il pareggio e il successo ospite vengono quotati a valori decisamente superiori. Tuttavia, le statistiche suggeriscono di valutare anche altri mercati:

Quota “Entrambe le squadre a segno”: interessante vista la costanza realizzativa della Juventus e la buona percentuale del Napoli .

e la buona percentuale del . Mercato “Over 2.5 gol”: sostenuto dal trend delle precedenti sfide, che hanno spesso visto più di due reti complessive.

Inoltre, la presenza di diverse giocatrici capaci di andare a segno suggerisce di monitorare i mercati relativi ai marcatori, con attenzione a nomi come Cristiana Girelli, Lindsey Thomas e Cecilie Fløe.

Tendenze e curiosità numeriche: focus sulle protagoniste

Alcuni dati e curiosità arricchiscono l’analisi dell’incontro:

Cristiana Girelli è a un passo dalle 150 presenze in Serie A con la Juventus e ha già segnato 4 gol contro il Napoli , tre su rigore.

è a un passo dalle 150 presenze in con la e ha già segnato 4 gol contro il , tre su rigore. Amalie Vangsgaard guida la classifica dei palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo (9) e ha segnato 2 gol nelle ultime 5 gare.

guida la classifica dei palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo (9) e ha segnato 2 gol nelle ultime 5 gare. Tatiana Pinto ha realizzato 3 gol nelle ultime 4 presenze, migliorando il proprio rendimento rispetto all’inizio stagione.

ha realizzato 3 gol nelle ultime 4 presenze, migliorando il proprio rendimento rispetto all’inizio stagione. Per il Napoli , Cecilie Fløe è l’unica esordiente assoluta con almeno 5 partecipazioni a marcature (4 gol e 1 assist in 8 partite).

, è l’unica esordiente assoluta con almeno 5 partecipazioni a marcature (4 gol e 1 assist in 8 partite). Natalie Muth e Melissa Bellucci si distinguono per intercetti e palloni recuperati a centrocampo, contribuendo all’equilibrio della squadra partenopea.

Infine, Michela Giordano e Estela Carbonell sono tra i pochi difensori del campionato ad aver tentato almeno 5 tiri e creato altrettante occasioni da gol.

In conclusione, la sfida tra Juventus Women e Napoli rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni, con numerose statistiche e curiosità che arricchiscono l’analisi prepartita. Le differenze nei dati offensivi e difensivi delineano un quadro interessante, mentre le quote confermano il ruolo di favorita delle bianconere ma lasciano spazio a possibili sorprese legate alle individualità e ai trend emersi nelle ultime giornate.