Juventus-Napoli Women: statistiche, quote e curiosità pre gara

La Juventus Women e il Napoli si sfidano oggi, sabato 13 settembre 2025, alle ore 12:30 presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella per la terza e ultima giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup. Il confronto tra le due squadre rappresenta un appuntamento significativo nel panorama del calcio femminile italiano, con numerosi dati e statistiche che arricchiscono l’attesa di questa gara.

Analisi dell’evento: Juventus Women-Napoli tra imbattibilità e necessità di riscatto

Il match tra Juventus Women e Napoli si preannuncia come un confronto interessante non solo per la posta in palio, ma anche per i numerosi dati che emergono dai precedenti. La Juventus arriva a questa partita forte di un record impressionante: è imbattuta in ognuno degli otto precedenti disputati contro le partenopee tra tutte le competizioni, con un bilancio di sette vittorie e un solo pareggio, registrato nel febbraio scorso. In questo arco di incontri, le bianconere hanno subito soltanto quattro reti, a testimonianza di una solidità difensiva che si conferma nel tempo. Di contro, il Napoli cerca un risultato positivo dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma nell’ultimo turno. Per le azzurre, ottenere due pareggi consecutivi sarebbe una novità per questa stagione, mentre storicamente le trasferte restano un tallone d’Achille: una sola vittoria nelle ultime 16 partite fuori casa e appena tre clean sheet nello stesso periodo.

Statistiche comparative: andamento e protagoniste delle due squadre

Un confronto dettagliato tra le due formazioni mette in luce le seguenti statistiche salienti:

La Juventus è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi nella Serie A Women’s Cup (25), segnando anche una rete da questa situazione di gioco.

Il Napoli, invece, ha mostrato una certa fragilità lontano da casa, con un solo successo nelle ultime 16 trasferte ufficiali.

Tra le giocatrici più incisive, spiccano alcune individualità:

Giocatrice Statistiche rilevanti Lindsey Thomas (Juventus) 5 gol al Napoli dal 2019/20, di cui 4 nelle ultime 4 sfide Cristiana Girelli (Juventus) A segno in 5 delle ultime 7 sfide contro il Napoli Cameron Brooks (Napoli) Unica tra le difensori partenopee ad aver già segnato in questa coppa

Da segnalare anche la crescita di Michela Cambiaghi (Juventus), che ha segnato in due delle ultime quattro sfide contro il Napoli, e di Cecilie Floe (Napoli), già autrice di un gol e un assist nel torneo.

Quote principali disponibili per Juventus Women-Napoli

Le quote dei principali bookmaker per la sfida tra Juventus Women e Napoli evidenziano un netto favore per le padrone di casa, riflettendo sia l’andamento recente che i precedenti. In assenza di dati precisi sulle quote, si può comunque sottolineare come le statistiche storiche e il rendimento recente delle squadre influenzino il mercato scommesse:

Juventus favorita grazie all’imbattibilità nei confronti diretti e alla solidità difensiva.

Napoli considerata sfavorita, specie in trasferta, complice una sola vittoria esterna in oltre una stagione.

Questi elementi suggeriscono una valutazione prudente da parte degli operatori, con la probabilità di una quota piuttosto bassa per il successo delle bianconere rispetto a un eventuale colpo delle campane.

Tendenze utili e curiosità numeriche del confronto

Dai numeri emergono diverse curiosità:

La Juventus ha subito in media solo 0,50 gol a partita contro il Napoli (4 gol in 8 sfide).

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte, solo contro Hellas Verona, Tavagnacco e Sampdoria le bianconere hanno concesso meno reti a gara.

, e le bianconere hanno concesso meno reti a gara. Per il Napoli , la difesa si è distinta con Cameron Brooks , una delle poche difensori in gol nel torneo.

Il primo gol in Serie A della giovane Manuela Sciabica (classe 2006) fu segnato proprio contro la Juventus, nel gennaio 2023.

Le statistiche individuali mostrano anche come alcune centrocampiste della Juventus, come Paulina Krumbiegel e Eva Schatzer, siano tra le più attive rispettivamente nei cross e nei possessi guadagnati.

In conclusione, la sfida tra Juventus Women e Napoli si preannuncia ricca di spunti statistici e numerici, con le bianconere che puntano a confermare il proprio dominio nei confronti diretti, mentre il Napoli cerca il risultato che potrebbe cambiare il trend negativo in trasferta. La ricchezza dei dati disponibili offre agli appassionati un quadro dettagliato per seguire con maggiore consapevolezza questa partita.