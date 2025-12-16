Home | Juventus-Manchester Utd Women: Statistiche e Quote Champions

La sfida tra Juventus Women e Manchester United Women, in programma mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino, rappresenta un crocevia fondamentale per la fase a gironi della UEFA Women’s Champions League 2025-2026. Questa partita, valida per l’ultima giornata della fase campionato, determinerà le posizioni in classifica e i relativi accessi alla fase a eliminazione diretta, conferendo al match una grande importanza sia dal punto di vista sportivo che statistico.

Le implicazioni della nuova Champions League femminile

Il nuovo format della Champions League femminile prevede che le prime quattro classificate accedano direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal quinto al dodicesimo posto debbano affrontare gli spareggi. Sia Juventus Women che Manchester United Women sono dunque chiamate a dare il massimo: le bianconere per consolidare un vantaggio e le inglesi per migliorare la propria posizione. L’incontro si presenta come uno scontro diretto dall’esito incerto, con entrambe le squadre motivate da obiettivi simili ma prospettive differenti.

Analisi delle statistiche: rendimento e forma recente delle squadre

Uno sguardo ai numeri delle due formazioni consente di evidenziare alcune differenze nei percorsi europei:

Juventus Women (allenate da Max Canzi): attualmente al quarto posto con 10 punti, ottenuti grazie a 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La squadra ha realizzato 13 gol e ne ha subiti 7, mostrando equilibrio tra attacco e difesa.

Le bianconere sono imbattute da tre turni:

Vittoria esterna contro l’ Atletico Madrid (1-2)



Pareggio casalingo contro il Lione (3-3)



Netto successo in trasferta contro il St. Pölten (0-5)

(0-5) Manchester United Women (guidate da Mark Skinner): nono posto con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte. Se i 6 gol realizzati testimoniano qualche difficoltà in attacco, i 9 subiti evidenziano una certa fragilità difensiva.

Dopo una serie positiva di tre vittorie, lo United ha subito due sconfitte consecutive:

ha subito due sconfitte consecutive: Pesante ko esterno contro il Wolfsburg (5-2)



Sconfitta interna contro il Lione (0-3)

Questi risultati rendono obbligatorio un esito positivo per il Manchester United a Torino per evitare uno scomodo piazzamento in vista degli spareggi.

Quote dei bookmakers: equilibrio e leggere preferenze

I principali operatori di scommesse propongono quote molto ravvicinate per questo incontro, segno di un equilibrio tecnico tra le due squadre. Nonostante il fattore campo possa favorire la Juventus, i bookmaker tendono a considerare il Manchester United come leggermente favorito, seppur di misura. Tale valutazione si basa probabilmente sulla qualità generale della rosa inglese e sulle recenti prestazioni europee. Tuttavia, la differenza nelle quote è minima, a conferma dell’incertezza che circonda questo confronto.

Tendenze numeriche e curiosità: cosa dicono i dati?

Diversi dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche:

La Juventus Women ha segnato in tutte le ultime cinque gare europee, mantenendo una media superiore ai 2 gol a partita.

Le bianconere risultano particolarmente efficaci in trasferta, ma anche il rendimento all'Allianz Stadium è costante.

è costante. Il Manchester United Women ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime due partite, evidenziando una difesa da registrare contro attacchi di qualità.

Gli scontri diretti tra le due squadre in Champions League sono rari, rendendo questa sfida ancor più imprevedibile e interessante dal punto di vista statistico.

In conclusione, la partita tra Juventus Women e Manchester United Women si prospetta equilibrata e aperta ad ogni risultato. Le statistiche e le quote suggeriscono un confronto serrato, dove ogni dettaglio potrebbe risultare determinante ai fini dell’accesso alle fasi successive della Champions League femminile.