Juventus-Lazio Women: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il confronto tra Juventus Women e Lazio Women rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della seconda giornata della Serie A Women’s Cup. L’incontro si disputa domenica 7 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. L’attenzione degli appassionati si concentra sulle statistiche e sui dati raccolti nelle giornate precedenti, che offrono interessanti spunti di analisi sulle due formazioni protagoniste.

Juventus e Lazio: confronto tra recuperi, duelli e difesa

Le statistiche delle prime giornate della Serie A Women’s Cup mettono in risalto il rendimento delle due squadre sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Ecco i principali dati rilevanti:

Juventus è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi (15) nella giornata inaugurale, seguita dalla Roma (14). Anche la Lazio ha dimostrato efficacia, segnando una rete in seguito a un recupero offensivo.

Da questi dati emerge una Juventus solida e propositiva, capace di recuperare palloni nella metà campo offensiva e gestire bene i duelli, mentre la Lazio si distingue per la capacità di reagire alle difficoltà, come dimostrato dal recupero di punti in svantaggio nella prima giornata contro il Napoli Women.

Le principali protagoniste e i precedenti tra le squadre

L’analisi dei precedenti e dei profili delle giocatrici offre ulteriori elementi di riflessione:

Cristiana Girelli ( Juventus ) ha segnato nella prima giornata e potrebbe andare in rete nelle prime due presenze stagionali per la terza volta con la maglia bianconera.

Questi precedenti sottolineano come alcune giocatrici siano particolarmente decisive proprio in questo confronto.

Statistiche individuali: assist, occasioni create e reti da subentrate

Le due formazioni vantano anche profili giovani e dinamici:

Giocatrice Squadra Anno di nascita Assist/Occasioni Cristina Libran Juventus 2006 1 assist Eva Schatzer Juventus 2005 1 assist Eleonora Goldoni Lazio 1996 3 occasioni create da subentrata

Inoltre, la Lazio è l’unica squadra della prima giornata ad aver mandato a segno due giocatrici entrate a gara in corso (Karczewska e Visentin), mentre la Juventus ha trovato il gol con Bonansea dalla panchina.

Quote e tendenze numeriche: cosa dicono i dati

Le tendenze emerse nei dati statistici suggeriscono alcune curiosità numeriche di rilievo:

La Lazio ha recuperato punti da situazione di svantaggio solo tre volte nella scorsa stagione, ma lo ha già fatto nella gara d’esordio di questa coppa.

ha recuperato punti da situazione di svantaggio solo tre volte nella scorsa stagione, ma lo ha già fatto nella gara d’esordio di questa coppa. Clarisse Le Bihan (Lazio) ha realizzato la maggior parte delle proprie reti in trasferta, inclusa una proprio contro la Juventus .

Le quote dei principali bookmaker, laddove disponibili, tendono a riflettere il maggior peso statistico della Juventus, ma la capacità della Lazio di reagire e segnare con subentrate può rappresentare una variabile da considerare in ottica analitica.

In conclusione, Juventus Women e Lazio Women arrivano allo scontro forti di dati e curiosità che testimoniano la vivacità della Serie A Women’s Cup. Le statistiche raccolte illustrano dinamiche interessanti sia sul piano individuale sia di squadra, offrendo agli appassionati diversi spunti per seguire con attenzione il match di Biella.