Juventus, ascolta Szczesny: “Eroe di Barcellona? Qui mi diverto, mentre a Torino…”

Juventus, destano scalpore le parole dell’ex portiere polacco, che aveva deciso di lasciare il calcio ma poi ha cambiato idea quando a chiamarlo è stato il Barcellona. Wojciech Szczesny ha tracciato un netto confine tra la sua esperienza a Torino e quella attuale in Spagna, esprimendo il suo entusiasmo per il gioco spumeggiante della squadra catalana, ma non risparmiando una frecciata ai bianconeri.

Szczesny: “La differenza tra Juve e Barça? A Torino si punta al risultato, qui si vive il calcio con più gioia” 🎙️ https://t.co/FZ8n9vjNp2 pic.twitter.com/zbsv1ZjW64 — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) March 18, 2025

Intervistato da Eleven Sports, il portiere ha spiegato come l’approccio al calcio al Barça sia diverso rispetto alla sua precedente esperienza in bianconero. Szczesny ha descritto il gioco al Barcellona come “un calcio bellissimo“, incentrato sulla passione e sul divertimento.

“Ci si diverte giocando, e questa è la cosa che più mi entusiasma“, ha sottolineato il portiere. Al contrario, alla Juventus, ha spiegato, l’attenzione è rivolta principalmente ai risultati. “Alla Juve ci si concentra principalmente sul raggiungimento dei risultati, mentre al Barça c’è una gioia contagiosa per il gioco”, ha detto Szczesny, facendo emergere il contrasto tra le due realtà calcistiche.

Il portiere non ha nascosto di apprezzare l’emozione e la passione che il Barcellona riesce a suscitare, una sensazione che, a suo parere, è “completamente diversa” rispetto a quella a cui era abituato in Italia. “Non mi sorprende che milioni di tifosi condividano appieno questo approccio”, ha aggiunto evidenziando come la filosofia del Barcellona sia apprezzata non solo dai giocatori ma anche dai tifosi.

Szczesny: “A Barcellona c’è gioia e passione”

Nonostante il suo entusiasmo per la nuova esperienza, Szczesny non è uno che guarda troppo indietro né uno che si preoccupa del futuro in modo eccessivo. Dopo aver lasciato il calcio e poi essere tornato in campo, il portiere ha deciso di affrontare la sfida catalana con serenità.

“Probabilmente è presto per prendere una decisione”, ha dichiarato in riferimento al suo contratto in scadenza a giugno. “Ora la cosa più importante è concentrare le energie fisiche e mentali sulle prossime partite”, ha aggiunto, sottolineando la priorità di concentrarsi sugli impegni imminenti senza farsi distrarre da possibili decisioni future.

La serenità e l’approccio pragmatico di Szczesny gli hanno portato nuove certezze nel suo ruolo. Dopo la fantastica prestazione contro il Benfica, il portiere è diventato un idolo per i suoi tifosi. Ma chissà se a Torino avranno apprezzato le sue parole.

