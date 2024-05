Juventus, il duro comunicato della curva sud: “Per noi finisce qui”

Calcio. Gli ultras bianconeri hanno annunciato, tramite un duro comunicato, la loro decisione di non partecipare più alle partite casalinghe. Criticando sentenze, fischi e il comportamento dei giocatori, hanno ribadito il loro ruolo centrale nel tifo juventino: “La Juve siamo noi”. (Continua a leggere dopo la foto)

Juventus, il duro comunicato degli ultras bianconeri

La protesta dei tifosi continua nel mondo del calcio italiano. Dopo il “rumore del silenzio” della Curva Sud del Milan, è la volta della Curva Sud della Juventus a manifestare il proprio dissenso. Attraverso un lungo comunicato pubblicato su Instagram, hanno annunciato il silenzio durante tutte le partite casalinghe dei bianconeri fino alla fine della stagione. “Per noi il campionato in casa finisce qui!!! – si legge nel comunicato – Abbiamo messo tutto l’impegno e la passione per far tornare la Curva Sud il 12° uomo in campo, per dimostrare ancora una volta che lo Stadium senza di noi è solo freddo, silenzioso e troppo spesso incline a fischiare e contestare troppo facilmente”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole della curva sud

La curva sud della Juventus ha pubblicato un duro comunicato su Instagram in cui ha annunciato il proprio silenzio in tutte le partite casalinghe fino alla fine della stagione. ” Abbiamo sostenuto tutti nonostante sappiamo bene gli usi e gli abusi dei nostri giocatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da atleti professionisti… Anche se vi allontanate da Torino le cose si vengono sempre a sapere… Non ci meritate!! Ma noi che siamo “brutti e cattivi” manterremo quanto promesso sostenendo la Squadra lontano da Torino. Sicuri che la bolgia e tifo incessante avuto in questi mesi che ha riportato lo Stadium sempre pieno al botteghino e caloroso con gente in festa e pieno di colore e ardore, sarà cosi anche con il nostro silenzio! Lasciamo questa ultima parte di campionato, importantissima per raggiungere gli ultimi obiettivi che ci sono rimasti, a voi… pubblico che se non cantiamo ci fischiate; a voi che se la squadra non segna dopo 20 minuti fischiate; a voi che se non vinciamo e dobbiamo spingere la squadra alla vittoria “Fino alla fine” è un fino alla fine solo per noi, perché voi avete paura del traffico e uscite prima”.