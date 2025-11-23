Juventus-Fiorentina: statistiche, quote e curiosità dal big match

Juventus e Fiorentina si affrontano oggi, alle ore 15:00, allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella per la settima giornata della Serie A Women. L’incontro mette di fronte due delle realtà più solide del campionato femminile, entrambe protagoniste di un avvio di stagione interessante. Analizzeremo le principali statistiche, le curiosità numeriche e le tendenze che emergono dai dati più recenti, utili anche per comprendere il quadro delle quote offerte dai principali bookmaker.
Juventus-Fiorentina: confronto statistico e stato di forma
La sfida tra Juventus e Fiorentina rappresenta un crocevia importante per entrambe nel percorso in Serie A Women. Analizzando le statistiche messe a disposizione dalle società e dalla lega emergono alcuni dati significativi:
- La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri dopo un recupero offensivo (13), dimostrando una grande capacità di pressione alta e reattività nel recupero palla vicino alla porta avversaria. La Fiorentina, invece, ne ha tentati solo sei in queste situazioni, meglio solo del Parma (3).
- Entrambe le squadre dominano il possesso palla: Juventus al 61.9% e Fiorentina al 57.8%. Tuttavia, le bianconere hanno un dominio territoriale superiore (Field Tilt 82.4%), mentre la Fiorentina si attesta al quarto posto (61.9%).
- La Fiorentina si distingue per le reti nella ripresa (9), seconda solo alla Roma. Tuttavia, si troverà di fronte una difesa solida: la Juventus ha concesso solo tre gol nel secondo tempo, dato migliore del campionato dopo il Sassuolo (2).
- Sequenze di gioco prolungate: la Fiorentina vanta 12 azioni consecutive con almeno 10 passaggi concluse con un tiro o un tocco in area rivale, un record in questa stagione.
Quote principali e mercati disponibili per Juventus-Fiorentina
Le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio ma anche le differenze emerse dalle statistiche. Generalmente, la Juventus parte favorita, forte di un rendimento interno e di una solidità difensiva che la rendono una delle squadre più affidabili. La Fiorentina, però, ha dimostrato di saper essere incisiva soprattutto nella ripresa e di poter mettere in difficoltà le difese avversarie, come evidenziato dal numero di reti segnate con giocatrici subentrate (tre, record condiviso con l’Inter).
Tra i mercati più gettonati si segnalano:
- Risultato finale: leggero vantaggio dato alla Juventus per la vittoria casalinga.
- Over/Under: viste le statistiche offensive di entrambe, le quote per il numero di gol oltre la soglia standard potrebbero essere interessanti.
- Marcatrici: attenzione a Girelli (già due gol nelle ultime tre gare) per la Juventus e a Janogy (18 reti in campionato dal 2024) per la Fiorentina.
Giocatrici chiave e curiosità numeriche del match
Alcuni dati sulle protagoniste offrono spunti ulteriori per l’analisi dell’incontro:
|Giocatrice
|Statistica rilevante
|Cristiana Girelli
|2 gol nelle ultime 3 partite – può segnare per la terza gara consecutiva
|Chiara Beccari
|5 partecipazioni a rete contro la Fiorentina (3 gol, 2 assist)
|Michela Cambiaghi
|6 gol contro la Fiorentina, sua vittima preferita
|Amalie Vangsgaard
|Partecipe a 8 gol in Serie A, di cui 3 proprio contro la Fiorentina
|Estela Carbonell
|11 cross completati, record tra i difensori
|Emma Severini
|Gol e assist contro la Juventus nell’aprile scorso
|Madelen Janogy
|18 gol in Serie A dal 2024, prime due in trasferta proprio contro la Juventus
Altre curiosità includono la tendenza della Fiorentina a segnare nella ripresa e il ruolo delle subentrate, oltre alla presenza di ex come Bonfantini che potrebbe andare a segno sia contro che a favore della Juventus.
Tendenze e spunti statistici da non sottovalutare
Analizzando le tendenze delle due squadre emergono alcuni pattern:
- La Juventus non ha ancora visto reti da giocatrici subentrate in questa stagione, a differenza della Fiorentina che ne ha già segnate tre.
- Tra le giocatrici più giovani spicca Estela Carbonell, difensore del 2004 già protagonista con un assist e diversi cross completati.
- La Fiorentina è la squadra con più sequenze di almeno 10 passaggi concluse in area avversaria, sintomo di una manovra elaborata e pericolosa.
In sintesi, Juventus e Fiorentina arrivano a questa sfida con numeri e tendenze che promettono un confronto aperto e ricco di spunti. Le statistiche suggeriscono un match equilibrato, con entrambe le squadre capaci di imporre il proprio gioco e con protagoniste pronte a lasciare il segno. Un’analisi attenta dei dati può aiutare a comprendere meglio le dinamiche dell’incontro, andando oltre le semplici quote.