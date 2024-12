Juventus e Torino in lutto, è morto Sergio

Il mondo del calcio torinese è in lutto per la scomparsa di una figura storica che ha segnato la storia delle due principali squadre del capoluogo piemontese. Un uomo che, con il suo lavoro silenzioso ma fondamentale, ha accompagnato la carriera di numerosi calciatori, diventando un punto di riferimento in entrambe le società. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo, non solo tra i tifosi, ma anche tra coloro che lo hanno conosciuto come professionista e come persona.

È morto Sergio Giunta

Sergio Giunta, storico massaggiatore e fisioterapista delle due squadre torinesi, è venuto a mancare all’età di 75 anni. La sua carriera nel calcio iniziò in giovanissima età, quando giocava nelle giovanili della Juventus, prima di trasferirsi nell’Aosta Calcio. È proprio in Valle d’Aosta che Giunta iniziò la sua carriera come massaggiatore, un ruolo che lo portò nel 1980 a entrare a far parte dello staff del Torino, prima nel Settore Giovanile e successivamente nella Prima Squadra. Con il Torino rimase fino al 1994, diventando una figura amatissima e rispettata per la sua grande professionalità e il suo spirito umano.

Nel 1994, Giunta passò alla Juventus, dove rimase fino al termine della sua carriera nel 2007. Lavorando con alcuni dei più grandi campioni del calcio mondiale, Giunta si distinse per il suo impegno quotidiano e la sua dedizione, contribuendo in maniera significativa ai successi del club bianconero. La sua figura è sempre stata quella di un professionista discreto ma essenziale, capace di affiancare i calciatori nei momenti più critici e di regalare loro quella serenità fisica necessaria per affrontare la dura stagione calcistica.

