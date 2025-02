Juventus, dopo il crollo con l’Empoli è caccia al colpevole: tifosi scatenati sui social

La Juventus è fuori dalla Coppa Italia. L’Empoli, contro ogni pronostico, ha eliminato i bianconeri ai rigori, trasformando quella che doveva essere una serata di riscatto in un vero e proprio incubo. Il sogno di alzare un trofeo in questa stagione sfuma così ai quarti di finale, lasciando spazio a delusione e polemiche.

Un’eliminazione che pesa non solo perché l’Empoli, che lotta per la salvezza, era imbottito di giovanissimi esordienti, ma anche per il modo in cui è arrivata: dopo aver rischiato di prendere una goleada nel primo tempo. E nel secondo, l’1-1 agguantato grazie a una grande giocata di Thuram non è servito: i rigori hanno condannato la squadra di Thiago Motta, con gli errori decisivi di Vlahovic e Yildiz.

Se la sconfitta è stata bruciante sul campo, il post-partita è stato altrettanto infuocato sui social. L’hashtag #MottaOut è diventato subito virale, riportando alla mente il tormentone #AllegriOut, che ha accompagnato la precedente gestione tecnica.

Critiche pesanti non solo per il tecnico, ma per l’intero ambiente bianconero. Tifosi inferociti hanno puntato il dito contro le scelte tattiche, la scarsa incisività della squadra e la fragilità mentale di fronte a un Empoli ben organizzato. Persino Thiago Motta, solitamente pacato, ha ammesso l’imbarazzo per l’eliminazione: “Dobbiamo vergognarci di quanto accaduto”.

Juventus, tifosi imbestialiti sui social

Dopo l’uscita anticipata dalla Champions League, questa ennesima battuta d’arresto getta ombre pesanti sulla stagione juventina. Senza Coppa Italia e fuori dall’Europa, alla Juve resta solo il campionato, con l’obiettivo minimo del quarto posto. E i tifosi si sono scatenati con meme, post furiosi, richieste di cambiamento in panchina e nella dirigenza.

La contestazione dei tifosi, che già si era intravista dopo il Ko in Olanda con il PSV, è esplosa: nessuno è più disposto a concedere alibi. Ora ci si chiede come reagirà la società. Thiago Motta è già in bilico o avrà ancora tempo per raddrizzare la rotta? I prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro di una Juve che, tra sogni infranti e critiche social, sembra sempre più in difficoltà.

