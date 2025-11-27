Juventus-Cagliari: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Juventus e Cagliari si preparano a scendere in campo per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 sabato 29 novembre alle ore 18:00. Il palcoscenico sarà l’Allianz Stadium di Torino, dove le due squadre si affronteranno in una sfida che, storicamente, ha riservato risultati interessanti e alcune sorprese. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle 17:30. Questo articolo analizza statistiche, tendenze e le principali quote disponibili per la partita.

Equilibrio in crescita tra Juventus e Cagliari: analisi dell’evento

Il confronto tra Juventus e Cagliari si inserisce in un momento particolare per entrambe le formazioni. I bianconeri arrivano a questa gara dopo aver pareggiato l’ultimo scontro casalingo con i sardi (1-1 il 6 ottobre 2024), un risultato che potrebbe replicarsi per la prima volta dal periodo tra gennaio 2012 e maggio 2013. La Juventus si presenta con 20 punti conquistati in 12 gare (5 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte), un dato che rappresenta una delle partenze meno brillanti degli ultimi decenni. Il Cagliari, dal canto suo, è reduce da due pareggi consecutivi (contro Como e Genoa) e sembra aver acquisito una certa solidità, pur dovendo fare i conti con diverse assenze.

Statistiche comparative: forma attuale, precedenti e rendimento

Analizzando i precedenti e la forma delle squadre emergono alcuni dati chiave:

Juventus imbattuta in 26 degli ultimi 27 confronti contro il Cagliari (21 vittorie, 5 pareggi).

imbattuta in 26 degli ultimi 27 confronti contro il (21 vittorie, 5 pareggi). L’unica vittoria dei rossoblù nel periodo è datata 29 luglio 2020 (2-0 all’ Unipol Domus ).

). Negli ultimi tre scontri diretti in campionato, due sono terminati in parità, segno di una crescente competitività del Cagliari .

. Dal 2024, la Juventus ha il più alto numero di pareggi nei principali campionati europei: 21 su 50 incontri.

ha il più alto numero di pareggi nei principali campionati europei: 21 su 50 incontri. Il Cagliari potrebbe pareggiare almeno tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal 2021.

Le statistiche individuali premiano Dusan Vlahovic, che ha segnato 8 reti in 11 sfide contro il Cagliari, e Filip Kostic, potenzialmente a segno per la terza gara consecutiva.

Le quote principali dei bookmakers per Juventus-Cagliari

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono una netta preferenza per la vittoria bianconera. In media:

La vittoria della Juventus è quotata tra 1.40 e 1.55.

è quotata tra 1.40 e 1.55. Il pareggio si attesta tra 4.20 e 4.50.

Il successo del Cagliari oscilla tra 6.50 e 7.50.

I mercati secondari, come il segno Goal/No Goal, vedono il “No Goal” favorito, dato il rendimento difensivo delle due squadre. Anche l’Under 2.5 gol è considerato probabile, visti i pochi gol segnati da entrambe fino a questo punto della stagione.

Tendenze e curiosità numeriche su Juventus e Cagliari

Alcune tendenze e curiosità numeriche arricchiscono l’analisi:

La Juventus ha segnato 15 gol in 12 partite di campionato, non superando mai questa quota nella stessa fase dal 1999/2000.

ha segnato 15 gol in 12 partite di campionato, non superando mai questa quota nella stessa fase dal 1999/2000. Sia Juventus che Cagliari hanno una predilezione per il pareggio negli ultimi turni.

che hanno una predilezione per il pareggio negli ultimi turni. Quattro degli ultimi sei gol di Gennaro Borrelli sono arrivati di testa, rendendo il gioco aereo del Cagliari un’arma da non sottovalutare.

sono arrivati di testa, rendendo il gioco aereo del un’arma da non sottovalutare. I bianconeri sono tra le poche squadre nei top 5 campionati europei ad aver segnato e subito almeno quattro reti da fuori area in questa stagione.

In conclusione, Juventus–Cagliari si preannuncia come una sfida dalla forte impronta statistica, dove i numeri raccontano di una tradizione favorevole ai bianconeri, ma anche di una crescente capacità del Cagliari di ottenere risultati utili. Le quote riflettono una sostanziale fiducia nella squadra di casa, ma le recenti tendenze suggeriscono di attendersi una gara tutt’altro che scontata.