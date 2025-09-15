Juventus-Borussia Dortmund: statistiche e quote aggiornate

La Champions League 2025/26 prende il via con una sfida di grande fascino fra Juventus e Borussia Dortmund, in programma martedì 16 settembre alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. L’incontro segna l’esordio stagionale europeo per entrambe le squadre e promette spettacolo, gol e agonismo nell’atmosfera calda del pubblico bianconero. La partita, valida per la prima giornata della fase a girone unico, è attesissima anche per la lunga tradizione di confronti tra le due formazioni.

Juventus-Borussia Dortmund: apertura e contesto della sfida

La Juventus, guidata da Igor Tudor, arriva a questo debutto europeo con ottimismo, forte di un avvio di stagione brillante in Serie A e di un recente successo nel derby d’Italia contro l’Inter. L’Allianz Stadium rappresenta un vero fortino per i bianconeri, che storicamente raramente steccano nella prima partita casalinga di Champions League. Dall’altro lato, il Borussia Dortmund di Niko Kovac si presenta ancora imbattuto in Bundesliga e dotato di un organico ricco di talento, pronto a mettere in difficoltà la retroguardia della Juventus. Il fascino della sfida è accresciuto dal fatto che le due squadre non si affrontano in gare ufficiali da oltre vent’anni, aggiungendo ulteriore valore e curiosità all’evento.

Forma, precedenti storici e rendimento delle squadre

Il confronto tra Juventus e Borussia Dortmund vanta una storia di nove precedenti in Champions League, con il seguente bilancio:

6 vittorie Juventus

2 vittorie Borussia Dortmund

1 pareggio

La squadra torinese ha sempre ottenuto risultati positivi nei debutti europei casalinghi, consolidando una tradizione favorevole. Anche l’andamento recente in campionato sorride ai bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive e con una difesa solida, guidata da Bremer e protetta tra i pali da Di Gregorio. Il Borussia Dortmund arriva da un buon inizio di stagione in Germania, con 7 punti in tre partite e un attacco prolifico che vede protagonista Serhou Guirassy, già autore di quattro reti stagionali.

Analisi delle probabili formazioni e moduli tattici

Entrambi gli allenatori dovrebbero confermare il modulo 3-4-2-1. La Juventus si affida al rientro di Jonathan David in attacco, supportato da Yildiz e Koopmeiners. In mezzo al campo spicca il rientro di Cambiaso e la regia di Locatelli, mentre in difesa il terzetto Gatti-Bremer-Kelly garantisce certezze. Il Borussia Dortmund punterà su Guirassy come riferimento offensivo, con Beier e Brandt a sostegno. A centrocampo occhio all’esperienza di Sabitzer e alla qualità di Bellingham, mentre tra i pali ci sarà Kobel.

Juventus (3-4-2-1) Borussia Dortmund (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; J. Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy

Le quote principali disponibili sui mercati

I principali bookmaker italiani vedono la Juventus leggermente favorita per il successo:

Vittoria Juventus: quota 2.00

Pareggio: tra 3.40 e 3.55

Vittoria Borussia Dortmund: tra 3.60 e 3.75

Grande attenzione anche al mercato dei gol: l’Over 2.5 è quotato tra 1.75 e 2.10, mentre la combinazione Goal + Over 2.5 si attesta a 2.10. Tra i possibili marcatori, David è dato a 2.25-2.40, seguito da Vlahovic a 2.75, Guirassy a 3.00 e Yildiz (gol o assist) a 2.50. Il primo cartellino estratto è più probabile venga assegnato agli ospiti (1.72) rispetto ai padroni di casa (1.98).

Tendenze, curiosità e numeri chiave del confronto

Diversi dati statistici rendono questa sfida particolarmente interessante:

La Juventus non ha mai perso l’esordio casalingo in Champions League .

non ha mai perso l’esordio casalingo in . Il Borussia Dortmund ha perso cinque delle ultime sei trasferte in Italia nella competizione.

ha perso cinque delle ultime sei trasferte in Italia nella competizione. Entrambe le squadre hanno mostrato attacchi prolifici: il Borussia Dortmund ha segnato 13 gol in 14 presenze la scorsa stagione europea.

ha segnato 13 gol in 14 presenze la scorsa stagione europea. Nei precedenti confronti, raramente sono mancati i gol: la Combo Goal + Over 2.5 è spesso ricorrente.

Il Borussia Dortmund si distingue per la capacità di segnare dopo recupero alto (5 gol la scorsa edizione su queste azioni).

Inoltre, il recente confronto estivo ha visto la Juventus imporsi per 2-1, confermando la solidità casalinga bianconera.

La sfida tra Juventus e Borussia Dortmund si preannuncia dunque equilibrata e ricca di spunti statistici, con numerosi protagonisti attesi e tanti possibili sviluppi. Al di là dei favori dei bookmaker, la storia e i numeri suggeriscono una gara aperta, in cui il risultato finale sarà frutto di dettagli e momenti chiave.