Juventus, Allegri chiede 14 milioni: la risposta del club. Sono trascorsi diversi giorni dall’esonero di Massimiliano Allegri dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta del 15 maggio, ma tra la Juventus e l’ex allenatore il tempo della conciliazione non sembra ancora arrivato. Dopo le durissime contestazioni da parte del club bianconero contenute nel comunicato di esonero del 17 maggio e la replica da parte degli avvocati dell’allenatore livornese nei 5 giorni previsti dalla legge, dalle pagine della Gazzetta dello Sport arrivano importanti novità in merito al tentativo delle due parti di non risolvere la questione in tribunale. (Continua a leggere dopo le foto)

Secondo la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe inoltrato una prima richiesta di 14 milioni di euro lordi (quanto gli spetterebbe dall’ultimo anno di contratto con scadenza giugno 2025), che sale a 20 considerati i compensi per i componenti del suo staff, per chiudere anticipatamente il rapporto in essere e tornare sul mercato. Una richiesta che sarebbe stata rispedita al mittente dai legali della Juventus, che continuano a lavorare per raggiungere un’intesa che eviti il contenzioso in sede legale. Dunque, il botta e risposta tra Allegri e il club bianconero sembra destinato a durante ancora per qualche giorno. Nel frattempo, la società pensa anche al calciomercato. La priorità del mercato estivo della Juventus sarà vendere bene. Giuntoli, chiamato a rivoluzionare la rosa per adattarla ai dettami di Thiago Motta (il tecnico ripartirà dalla difesa a quattro), avrà un budget ridotto da spendere (30-40 milioni di euro), ai quali andranno aggiunti i proventi delle partenze.