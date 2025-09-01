Juventus, addio a Kolo Muani: dove giocherà l’attaccante

Randal Kolo Muani cambia aria e lascia la Juventus e il PSG per la Premier League. Dopo settimane di trattative serrate con la Juve, l’attaccante francese ha trovato un accordo con il Tottenham: prestito oneroso dal Psg a 5 milioni di euro, senza alcuna clausola di riscatto. Una decisione che chiude definitivamente le porte ai bianconeri, rimasti fuori dalla corsa nonostante un interesse costante e proposte più sostanziose nelle settimane precedenti.

I bianconeri avevano seguito Kolo Muani con grande attenzione, motivati dai 8 gol segnati nella seconda parte di stagione in Serie A durante il prestito. L’ultima offerta juventina prevedeva un prestito oneroso da 10 milioni più diritto di riscatto compreso tra 45 e 50 milioni. Il Psg però non ha mai dato il via libera definitivo, costringendo la Juve a virare su altre soluzioni offensive, in particolare su Openda, per rinforzare l’attacco senza poter contare sul francese.

Kolo Muani era arrivato a Parigi nel 2023 dal Francoforte per 90 milioni di euro, ma l’esperienza non ha mai decollato. La pressione, le difficoltà nel superare l’errore della finale del Mondiale 2022 e una stagione altalenante lo hanno spinto a cercare nuove opportunità. Tornato in estate tra gli “esuberi” del gruppo parigino, l’attaccante ha voluto rilanciarsi in un contesto competitivo, e l’opzione Premier League si è rivelata ideale per ritrovare continuità e fiducia.

Juventus, il PSG sceglie un’altra offerta

Gli Spurs, alla ricerca di rinforzi in attacco a causa dei problemi fisici di Dominik Solanke, hanno colto l’occasione. L’affare è stato concluso rapidamente e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che la Juve avrebbe garantito.

Kolo Muani avrà così la chance di giocare in Premier League, uno dei campionati più difficili al mondo, e in Champions League, dove gli Spurs torneranno dopo la vittoria dell’Europa League della scorsa stagione. Il francese potrà finalmente essere protagonista in una squadra pronta a puntare su di lui, esattamente ciò che aveva sperato di trovare anche in Italia, se solo il Psg avesse accettato l’offerta bianconera.

