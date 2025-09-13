Juve Stabia-Reggiana: Statistiche e Quote Aggiornate Serie B

La terza giornata di Serie B offre una sfida interessante tra Juve Stabia e Reggiana, in programma il 13 settembre 2025 allo Stadio Romeo Menti. Entrambe le squadre sono determinate a invertire la rotta dopo un avvio di stagione non entusiasmante. L’attenzione è puntata sulle statistiche e sulle quote principali offerte dai bookmaker, elementi fondamentali per comprendere l’andamento di questo incontro.

Due squadre in cerca di riscatto dopo un avvio complicato

La partita tra Juve Stabia e Reggiana si inserisce in un contesto di necessità di rilancio per entrambe le formazioni. I padroni di casa, guidati da Ignazio Abate, non hanno ancora conquistato una vittoria in questa stagione: nelle prime due partite hanno raccolto soltanto due punti, frutto di altrettanti pareggi, l’ultimo dei quali contro il Venezia terminato a reti bianche. Dall’altra parte, la Reggiana, allenata da Davide Dionigi, arriva galvanizzata dal successo per 3-1 ottenuto contro l’Empoli, una vittoria che ha riscattato la sconfitta subita nella giornata d’esordio. Entrambe le squadre, dunque, cercano continuità e una maggiore solidità per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Forma recente e precedenti: analisi numerica delle squadre

Un confronto tra le statistiche delle due squadre rivela situazioni differenti:

Juve Stabia : 2 pareggi consecutivi, nessuna vittoria, difesa senza reti subite nell’ultimo match.

: 2 pareggi consecutivi, nessuna vittoria, difesa senza reti subite nell’ultimo match. Reggiana: 1 vittoria (3-1 contro Empoli), 1 sconfitta, attacco in crescita.

I precedenti recenti tra le due compagini non sono molti, ma evidenziano un equilibrio generale. Se la Juve Stabia punta sulla compattezza difensiva, la Reggiana ha mostrato capacità di reazione e concretezza sotto porta nell’ultima uscita stagionale. Le formazioni annunciate dai due tecnici confermano la volontà di dare continuità alle rispettive strategie: Abate potrebbe rimescolare le carte rispetto all’ultima partita, mentre Dionigi sembra orientato a confermare l’undici vincente.

Quote principali: equilibrio e possibili scenari secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse, tra cui bet365, propongono quote che riflettono il leggero favore accordato ai padroni di casa. In particolare:

Vittoria Juve Stabia : quota bassa per via della buona stagione passata e della solidità difensiva mostrata finora.

: quota bassa per via della buona stagione passata e della solidità difensiva mostrata finora. Pareggio: quota intermedia, ritenuto un esito possibile considerando le difficoltà offensive di entrambe le squadre nelle prime giornate.

Vittoria Reggiana: quota più alta, segno che i bookmaker ritengono più difficile un successo esterno, anche a causa delle incertezze mostrate nella scorsa stagione.

Esito Quota media Vittoria Juve Stabia bassa (favorita) Pareggio intermedia Vittoria Reggiana alta

Le quote suggeriscono una partita potenzialmente equilibrata, con i padroni di casa leggermente favoriti ma nessun esito escluso a priori.

Tendenze e curiosità: solidità difensiva contro attacco vivace

Alcuni trend statistici emergono con chiarezza:

Juve Stabia non ha ancora subito gol in casa in questa stagione.

non ha ancora subito gol in casa in questa stagione. Reggiana ha segnato tre reti nell’ultimo match, mostrando un attacco in crescita.

ha segnato tre reti nell’ultimo match, mostrando un attacco in crescita. Le ultime sfide tra le due squadre sono spesso state caratterizzate da pochi gol, a conferma di un equilibrio di fondo.

Questo scenario lascia supporre che la partita possa essere decisa da episodi singoli piuttosto che da un dominio netto di una delle due formazioni.

In conclusione, Juve Stabia e Reggiana si affrontano in una gara ricca di spunti statistici e con quote che riflettono un sostanziale equilibrio. La solidità difensiva dei campani e la ritrovata vena offensiva degli emiliani promettono un match combattuto e aperto a diversi sviluppi, con i numeri a suggerire un confronto serrato e interessante per gli appassionati.