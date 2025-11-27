Juve Stabia-Monza: statistiche, portieri top e quote aggiornate

La sfida tra Juve Stabia e Monza, in programma domenica allo stadio Menti, rappresenta un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di calcio e per chi segue da vicino le statistiche e le performance dei protagonisti. Il match, valido per la Serie B, vedrà il ritorno da avversario di Demba Thiam, portiere protagonista nelle ultime stagioni proprio con la maglia delle vespe, ora tra i principali artefici del brillante avvio di stagione del Monza.

Un duello ad alta tensione tra passato e presente

Il confronto tra Juve Stabia e Monza non è solo una partita di cartello per la classifica, ma anche una sfida ricca di significati simbolici. Gli ospiti arrivano da capolista, forti di uno straordinario filotto di 7 vittorie consecutive, durante il quale hanno segnato 13 reti e ne hanno subite soltanto 2. In questo avvio di stagione, la formazione brianzola ha saputo ritrovare solidità e continuità dopo un inizio incerto, mettendo in mostra una difesa tra le più ermetiche del torneo. Dall’altra parte, la Juve Stabia cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro la Sampdoria e dovrà fare a meno di Ruggero, squalificato. Il ritorno al Menti di Thiam, portiere che tanto ha dato alla piazza gialloblù, aggiunge ulteriore pathos a una sfida che, per molti, vale più dei semplici tre punti.

Confronto tra portieri: numeri e rendimento stagionale

Il dato che salta agli occhi riguarda la tenuta difensiva delle due squadre, affidata a portieri che stanno vivendo un momento di forma eccellente.

Thiam , oggi al Monza , conta già 7 clean sheets (partite senza subire reti), di cui 5 nelle ultime 7 gare, con ben 3 vittorie di misura per 1-0.

, oggi al , conta già 7 clean sheets (partite senza subire reti), di cui 5 nelle ultime 7 gare, con ben 3 vittorie di misura per 1-0. Nelle ultime 4 partite, il Monza non ha mai subito gol: l’ultima rete incassata risale al 25 ottobre.

non ha mai subito gol: l’ultima rete incassata risale al 25 ottobre. In carriera a Juve Stabia , Thiam ha eguagliato il record di 20 clean sheets in una regular season di Serie C.

, ha eguagliato il record di 20 clean sheets in una regular season di Serie C. L’attuale portiere delle vespe, Confente, non ha fatto rimpiangere il predecessore: 4 clean sheets, tutti tra le mura amiche del Menti, e interventi decisivi che hanno consolidato la sua reputazione di portiere affidabile.

Questi numeri evidenziano un probabile duello a distanza tra due specialisti tra i pali, in grado di condizionare l’andamento della gara.

Le statistiche chiave: precedenti e rendimento recente

Le statistiche dei precedenti e delle ultime prestazioni suggeriscono alcune tendenze interessanti:

Il Monza viene da una striscia di 7 vittorie consecutive, con ben 5 partite concluse senza subire gol.

viene da una striscia di 7 vittorie consecutive, con ben 5 partite concluse senza subire gol. La Juve Stabia si è distinta nelle ultime stagioni per la solidità casalinga, con 4 clean sheets casalinghi per Confente .

si è distinta nelle ultime stagioni per la solidità casalinga, con 4 clean sheets casalinghi per . In passato, Thiam si è reso protagonista con la Juve Stabia parando 3 rigori in una stagione e regalando punti preziosi con interventi miracolosi.

I dati confermano l’importanza delle difese e dei portieri in questa sfida, con entrambe le squadre storicamente attente a limitare le occasioni concesse agli avversari.

Quote principali e mercati disponibili

Le principali agenzie di scommesse tendono a valutare la partita come particolarmente equilibrata, in virtù della solidità difensiva di entrambe le squadre. Le quote principali si concentrano sui seguenti mercati:

Under 2.5 : Considerata la frequenza di gare chiuse e il numero di clean sheets, il mercato Under 2.5 (meno di tre gol complessivi) è tra i più gettonati.

: Considerata la frequenza di gare chiuse e il numero di clean sheets, il mercato Under 2.5 (meno di tre gol complessivi) è tra i più gettonati. Risultato esatto 1-0 o 0-1: Il numero di vittorie di misura ottenute dal Monza e la buona tenuta casalinga della Juve Stabia rendono questi risultati tra i più considerati.

Le quote nei mercati principali riflettono la possibilità di una partita combattuta e con poche reti, come suggeriscono le statistiche stagionali.

Curiosità e tendenze numeriche: portieri protagonisti

Un dato curioso riguarda la capacità di Thiam di parare i rigori: nella sua esperienza con la Juve Stabia, il portiere ha neutralizzato tiri dal dischetto in tre occasioni, contribuendo in modo determinante ai risultati della sua ex squadra. Nelle ultime stagioni, la Juve Stabia ha spesso ribaltato i pronostici grazie a prestazioni difensive di alto livello, mentre il Monza si conferma tra le squadre più solide del torneo. La presenza di due portieri in stato di grazia lascia prevedere un incontro dove le emozioni potrebbero arrivare proprio da parate e interventi decisivi tra i pali.

In conclusione, Juve Stabia–Monza si preannuncia come una sfida dall’alto tasso agonistico, in cui le statistiche difensive e la forma dei portieri potrebbero fare la differenza. I dati raccolti sottolineano l’equilibrio e la grande attenzione tattica che caratterizzeranno il match, rendendo questa partita un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio e l’analisi dei numeri.