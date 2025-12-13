Juve Stabia-Empoli: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Juve Stabia e Empoli si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00, in occasione della 16a giornata della Serie B 2025/26. Teatro della sfida sarà lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per una gara che mette in palio punti pesanti nella zona playoff. I campani occupano l’undicesima posizione con 19 punti, mentre i toscani sono ottavi a quota 20, delineando un equilibrio che promette spettacolo e grande tensione agonistica.

Un confronto che vale la zona playoff: il contesto di Juve Stabia-Empoli

La partita tra Juve Stabia e Empoli rappresenta uno degli incroci più interessanti della giornata. I padroni di casa hanno costruito la loro classifica soprattutto grazie alla solidità tra le mura amiche, mentre gli ospiti si sono distinti per la loro pericolosità offensiva, pur mostrando qualche incertezza nei risultati. In casa gialloblù, la fiducia deriva dall’imbattibilità interna e dalla spinta del pubblico, mentre per gli azzurri il focus sarà sulla capacità di finalizzare le occasioni, in particolare nei minuti finali, dove spesso sono riusciti a trovare il gol decisivo. L’arbitro designato è Alberto Ruben Arena, che in questa stagione ha già diretto due incontri di Serie B senza concedere rigori, con una media di 3,5 ammonizioni a partita.

Statistiche a confronto: forma recente e precedenti storici

Le statistiche stagionali confermano l’equilibrio tra le due squadre, ma mettono in luce alcune differenze interessanti:

Juve Stabia : 4 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 15 gol segnati, 19 subiti; 54,3% di possesso palla medio; 5 clean sheet.

: 4 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 15 gol segnati, 19 subiti; 54,3% di possesso palla medio; 5 clean sheet. Empoli: 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 23 gol fatti, 21 incassati; 46,8% di possesso palla; 3 clean sheet.

Nei cinque incontri più recenti, la Juve Stabia ha raccolto 5 punti, mentre l’Empoli ne ha ottenuti 9, mostrando una maggiore costanza nell’ultimo periodo. Sul fronte dei precedenti, l’ultimo scontro diretto in Serie B al Menti risale al gennaio 2020 e vide i campani imporsi per 1-0. Da sottolineare che la Juve Stabia potrebbe centrare due successi consecutivi contro l’Empoli per la prima volta nella categoria.

Rendimento attuale: chi sale e chi cerca il rilancio

L’analisi della forma recente delle due squadre evidenzia alcune tendenze:

Juve Stabia : imbattuta in casa con 8 risultati utili di fila (3 vittorie, 5 pareggi), ad un passo dai record storici del club. In trasferta, invece, la squadra fatica a mantenere la stessa solidità.

: imbattuta in casa con 8 risultati utili di fila (3 vittorie, 5 pareggi), ad un passo dai record storici del club. In trasferta, invece, la squadra fatica a mantenere la stessa solidità. Empoli: dopo una serie positiva di tre vittorie con porta inviolata, la sconfitta contro il Palermo ha interrotto la striscia, aprendo il rischio di subire due ko consecutivi come non accadeva dal 2020.

Per quanto riguarda i singoli, Leonardo Candellone (4 gol e 13 tiri in porta) rappresenta il punto di riferimento offensivo dei gialloblù. Dall’altra parte, il giovane Stiven Shpendi, già a quota 6 reti, conferma la sua crescita esponenziale.

Quote principali e mercati più seguiti per Juve Stabia-Empoli

Le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio percepito tra le due formazioni. La vittoria della Juve Stabia in casa è generalmente quotata poco più alta rispetto al pareggio, mentre il successo esterno dell’Empoli si attesta su valori simili. Tra i mercati principali risaltano:

1X2 : equilibrio tra le tre opzioni, con leggera preferenza per il fattore campo.

: equilibrio tra le tre opzioni, con leggera preferenza per il fattore campo. Under/Over 2.5 : la produzione offensiva dell’ Empoli suggerisce attenzione alle quote sull’over, ma la solidità interna dei campani mantiene alta l’incertezza.

: la produzione offensiva dell’ suggerisce attenzione alle quote sull’over, ma la solidità interna dei campani mantiene alta l’incertezza. Marcatori: Candellone e Shpendi sono i principali indiziati a trovare la rete, secondo le valutazioni dei bookmaker.

Inoltre, il dato relativo ai gol segnati nei minuti finali dagli azzurri ha portato a una particolare attenzione sulle quote dedicate alle reti segnate negli ultimi 15 minuti di gioco.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche utili

Alcuni trend e dati statistici aggiungono spessore all’analisi della sfida:

Juve Stabia è l’unica squadra ancora imbattuta in casa nella Serie B 2025/26.

è l’unica squadra ancora imbattuta in casa nella 2025/26. L’ Empoli è tra le formazioni più efficaci negli ultimi 15 minuti di gara, con 7 reti realizzate nel segmento finale.

è tra le formazioni più efficaci negli ultimi 15 minuti di gara, con 7 reti realizzate nel segmento finale. Le ultime due gare dei gialloblù contro squadre retrocesse dalla A sono terminate in parità; solo una volta nella storia del club sono arrivate tre “X” consecutive contro queste avversarie.

Il possesso palla e l’intensità del pressing vedono i padroni di casa primeggiare (PPDA 9,8 contro 11,4 dell’Empoli).

Questi elementi, uniti alle individualità di spicco e alla storica rivalità, rendono la partita particolarmente interessante per gli appassionati di calcio e di statistiche.

In conclusione, Juve Stabia–Empoli si presenta come uno snodo cruciale per la corsa playoff della Serie B. L’equilibrio tra solidità difensiva dei campani e incisività offensiva dei toscani, unito alle curiosità statistiche, promette una gara combattuta e ricca di spunti analitici.