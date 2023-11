Juve-Inter senza due titolari: out Bastoni e Weah

La Juventus e l’Inter si preparano al big match di domenica 26 novembre, valido per la 13esima giornata di Serie A, con due assenze pesanti nel reparto offensivo e difensivo. Si tratta di Timothy Weah e Alessandro Bastoni, che si sono infortunati durante la sosta per le nazionali e che dovranno stare fuori per diverse settimane.

Ricaduta per Weah: i tempi di recupero

Weah, attaccante della Juventus, ha subito una ricaduta al precedente infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare le ultime gare di campionato e che ora lo terrà lontano dal campo per un’altra ventina di giorni. L’americano si è fermato durante l’allenamento con la sua nazionale, prima della sfida contro il Messico. Weah, che messo a segno solo un assist nelle prime 10 presenze con i bianconeri, salterà quindi il big match con l’Inter, ma anche le partite con il Monza e il Napoli in campionato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Timothy Weah si riscalda prima della gara di campionato tra Juventus e Verona

Infortunio per Bastoni: salta la Juventus

Bastoni, difensore dell’Inter, ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro durante l’allenamento con la nazionale italiana, prima della partita con la Macedonia del Nord. Il giocatore si è sottoposto alla risonanza magnetica, che ha confermato una lesione di primo grado che lo terrà fermo per almeno due-tre settimane. Bastoni, che è un pilastro della difesa nerazzurra, salterà non solo il derby d’Italia, ma anche le sfide con il Benfica in Champions League e probabilmente quella con il Napoli in campionato.

Juventus e Inter dovranno quindi fare a meno di due pedine fondamentali per il loro scacchiere tattico e cercare delle soluzioni alternative. Allegri potrebbe puntare su Cambiaso al posto di Weah, mentre Inzaghi potrebbe schierare Acerbi e Darmian al fianco di De Vrij in difesa. Il big match di domenica sarà una prova di forza e di carattere per le due squadre, che si contendono il primato in classifica e il titolo di campione d’inverno.