JP Macura torna in Italia, giocherà a Treviso. “La Nutribullet Treviso Basket è lieta di annunciare l’ingaggio di Jonathan Paul Macura. Esterno di 196 cm nato a Lakeville (Minnesota) il 5 giugno del 1995, JP Macura di recente ha indossato la maglia della Bertram Tortona, confermando quanto di buono fatto vedere in G-League prima e in Turchia poi”, si legge nel comunicato rilasciato dalla squadra veneta.

“In questi ultimi giorni ho avuto modo di stare molto in contatto con JP – afferma Simone Giofrè – ed ho avuto la conferma che si tratta di un ragazzo con grandissime qualità umane e morali. Per le sue capacità tecniche penso servano poche presentazioni dato che lo abbiamo già visto per due stagioni nel nostro campionato. Benvenuto JP”.