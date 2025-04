Jasna e Quartu: pronostico playoff e statistiche

Con l’avvicinarsi della fase dei playoff e dei playout, la tensione cresce tra le squadre di Serie B impegnate nella lotta per la promozione o per la salvezza. Jasnagora e Quartu si trovano in una posizione privilegiata, pronte a sognare il salto in A2, mentre Monastir e San Sebastiano Ussana cercano di mantenere la categoria lottando fino all’ultimo respiro. Le date cruciali per queste sfide sono fissate al 26 aprile per le gare d’andata e al 3 maggio per quelle di ritorno, segnando un periodo decisivo per il futuro di queste squadre.

Jasnagora e Quartu: Sfide Cruciali per la Promozione

Nel girone A, la Jasnagora ha concluso la stagione regolare al terzo posto, permettendole di giocare il match di ritorno del primo turno dei playoff in casa. Gli avversari saranno i lombardi del Real Five Rho, quarti in classifica con solo un punto di distacco dai cagliaritani. La squadra che supererà questo turno affronterà la vincente di Giovanile Centallo contro Cardano ‘91 nei quarti di finale, previsti per il 10 e il 17 maggio. Le semifinali si terranno il 24 e il 31 maggio con la finale in gara unica il 7 giugno.

Il Quartu si prepara ad affrontare il Cures, dopo aver faticato per qualificarsi ai playoff, come sottolineato dal presidente Fabrizio Righetto. La squadra, che ha ottenuto tre promozioni in tre anni, non intende fermarsi e mira a continuare la sua ascesa. Con il quinto posto nel girone E, i ragazzi guidati da Diana si trovano nella necessità di giocare l’andata fuori casa contro il Cures. Chi passerà ai quarti sfiderà una tra Circolo Canottieri Lazio e Spes Poggio Fidoni.

In parallelo, la tensione è alta anche per il Monastir, che nonostante un’ottima performance in campionato, si trova costretto a giocare i playout contro il Città Giardino Marassi. Il vantaggio del fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo. D’altro canto, la San Sebastiano Ussana, reduce da una stagione difficile, affronta il Club Sport Roma con l’obiettivo di rimanere in Serie B.

Con le partite di andata e ritorno pronte a decidere il destino delle squadre, gli appassionati di calcio non possono che attendere con ansia i risultati di queste sfide cruciali.

