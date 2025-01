Jannik Sinner, il possibile percorso agli Australian Open: il finale è da brividi

L’Australian Open 2025 si avvicina e Jannik Sinner, fresco della vittoria della scorsa edizione, si prepara ad affrontare il torneo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato. Con il sorteggio che avverrà fra poche ore, Sinner scoprirà il suo primo avversario, ma intanto sono già chiari alcuni dettagli sul suo possibile percorso. Il sorteggio degli Australian Open determinerà la sfida iniziale di Sinner, ma la griglia dei 32 tennisti di testa è già stata definita.

-12 ore al sorteggio del primo Slam della stagione 🔥



Le 32 teste di serie dei tabelloni maschile e femminile dell'Australian Open 👇



Per l'Italia 🇮🇹 ci sono [4] Sinner, [25] Musetti e [26] Paolini ✨️ pic.twitter.com/pMQ5zgFSQk — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 10, 2024

Questo significa che Sinner, essendo il numero uno al mondo, affronterà nel primo e nel secondo turno avversari fuori dalle 32 teste di serie, quindi probabilmente giocatori meno esperti nei tornei Slam. La vera difficoltà per il fuoriclasse italiano inizierà dal terzo turno, dove potrà incrociare alcuni tennisti tra il 25° e il 32° posto, come Alexei Popyrin, Tomas Machac, o Felix Auger-Aliassime.

Nel quarto turno, il livello degli avversari si alzerà ulteriormente, con la possibilità di incontrare tennisti tra la 13° e la 16° testa di serie. Qui, Sinner potrebbe trovarsi di fronte Holger Rune, Ugo Humbert, Jack Draper o Lorenzo Musetti. Ma il vero banco di prova sarà nei quarti di finale, quando Sinner potrebbe incontrare uno dei big del circuito: tra Daniil Medvedev, Casper Ruud, Novak Djokovic e Alex de Minaur.

Jannik Sinner, la possibile semifinale

Se Sinner riuscisse a superare gli avversari più ostici, in semifinale potrebbero esserci sfide affascinanti contro Carlos Alcaraz, terza testa di serie, o Taylor Fritz, numero quattro del mondo. Mentre il possibile incontro con il numero due, Alexander Zverev, potrebbe concretizzarsi solo in finale, per decretare chi sarà il nuovo re degli Australian Open 2025.

Con il sorteggio imminente, il cammino di Sinner si preannuncia stimolante e ricco di insidie. La difesa della sua corona da numero uno al mondo non sarà facile, ma il giovane talento italiano è pronto ad affrontare le sfide che lo attendono, con l’obiettivo di confermare la sua supremazia a Melbourne e in tutto il circuito.

