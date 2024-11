Jannik Sinner escluso dai premi ATP 2024, ecco il perché

Jannik Sinner nonostante una stagione straordinaria, con la conquista della Coppa Davis, il primato mondiale e una carriera in continua ascesa, non è tra i candidati in molte delle principali categorie degli ATP Awards 2024. La sua assenza da alcune delle nomination ha suscitato stupore, ma non c’è da gridare allo scandalo.

Il 2024 da leggenda di Jannik Sinner 🇮🇹✨️



• Australian Open – 🏆

• Rotterdam – 🏆

• Indian Wells – SF

• Miami – 🏆

• Montecarlo – SF

• Madrid – QF

• Roland Garros – SF

• Halle – 🏆

• Wimbledon – QF

• Montreal – QF

• Cincinnati – 🏆

• US Open – 🏆

• Pechino – F

•… pic.twitter.com/cyZoqHVcnC — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 25, 2024

In realtà, Sinner vincerà sicuramente il premio più importante. L’Atp ha recentemente reso noti i candidati per cinque categorie: “Comeback of the Year” (Miglior ritorno dell’anno), Miglior giovane, Miglior allenatore, Giocatore più migliorato e il prestigioso “Player of the Year“. Sinner non è presente tra i candidati per le prime quattro categorie, nonostante un 2024 da sogno che lo ha visto dominare il circuito e raggiungere la vetta della classifica mondiale.

Soprattutto, non sono fra i candidati i suoi allenatori, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, che avrebbero potuto concorrere al premio come migliori coach dell’anno. L’altro tennista italiano Matteo Berrettini, invece, figura tra i candidati per il premio “Comeback Player of the Year“. Matteo dovrà affrontare la concorrenza di nomi illustri come Marin Cilic e Kei Nishikori.

Nonostante l’assenza dalle categorie precedenti, Sinner è destinato a vincere il premio di “Player of the Year“, riservato al giocatore numero uno del mondo. Non ci sono dubbi: il riconoscimento andrà a lui, grazie alla sua posizione al vertice della classifica Atp. Questo premio, infatti, viene assegnato automaticamente al numero 1, senza alcuna selezione tra i candidati.

Jannik Sinner, il “Player of The Year”

Un’altra categoria in cui Sinner potrebbe giocarsi una chance è quella del “Tennista più amato dai tifosi“. La concorrenza però è agguerrita, soprattutto dopo il ritiro di Rafael Nadal, che potrebbe ricevere un premio simbolico per la sua carriera leggendaria.

Anche se in questo caso non c’è una selezione da parte della giuria, l’Atp annuncerà direttamente il vincitore in base ai voti dei tifosi. Sinner, grazie alla sua crescente popolarità, potrebbe anche aggiudicarsi questo premio.

Sebbene non sia tra i candidati per i premi di “Giocatore più migliorato” o per lo “Stefan Edberg Sportsmanship Award” (il premio per il miglior comportamento in campo), non c’è da preoccuparsi. Sinner ha comunque di che essere soddisfatto. Il premio di “Player of the Year” sarà il coronamento di un anno straordinario, in attesa della sentenza del Tas che potrebbe rallentare la sua carriera. Ma tutti, tifosi e appassionati, si augurano che non sarà così.

