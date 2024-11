Berrettini svela il gesto di Sinner prima del doppio decisivo contro l’Argentina in Coppa Davis. I due tennisti italiani reduci vittoriosi del trionfo azzurro nella seguitissima competizione mondiale hanno incantato tutti con la loro complicità dentro e fuori dal campo. Dopo l’oro dell’Italtennis, “The Hammer” ha commentato il match decisivo contro l’Argentina rivelando un dettaglio particolare sul suo compagno di squadra Jannik Sinner e su quanto accaduto prima dell’incontro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Tronfo azzurro in Coppa Davis

Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno conquistato gli appassionati di tennis affrontando fianco a fianco il match con l’Argentina che ha garantito la qualificazioni alle semifinali di Coppa Davis e, infine, al primo posto sul podio. La decisione di far giocare l’altoatesino e il romano al posto degli specialisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata presa all’ultimo minuto dall’allenatore Volandri che, vista la situazione in bilico, ha voluto mettere la vittoria in cassaforte. (Continua a leggere dopo la foto…)

Berrettini commenta il legame con Sinner

L’outcome dell’incontro è stato un successo e Capitan Volandri ha potuto tirare un sospiro di sollievo sull’efficacia del cambio: la vittoria schiacciante ha spalancato le porte togliendo la pressione dalle due sfide successive con Australia e Olanda. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono apparsi in splendida forma e hanno dato esempio su cosa significhi mettersi in risalto l’un l’altro. Il 28enne romano ha commentato il match contro l’Argentina attribuendo la vittoria, oltre all’innegabile talento, anche a bellissimo legame che si è instaurato tra i due tennisti e che permette loro di dare il massimo. Con Jannik, dice Berrettini, andare d’accordo è semplice e naturale grazie alla sua personalità genuina e priva di vanagloria. Un episodio in particolare accaduto poco prima dell’incontro rende eloquente la personalità umile del 23enne.

