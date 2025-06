Home | Europei Under 21, Azzurrini verso Trnava: sfida verità con la Slovacchia

Gli Azzurrini si preparano al secondo impegno nel Gruppo A dopo un tranquillo successo per 1‑0 contro la Romania grazie al gol di Tommaso Baldanzi il 11 giugno. Ora, di fronte a loro, ci sarà la Slovacchia Under 21, desiderosa di riscattarsi dopo la sconfitta subita per 3‑2 contro la Spagna.

Italia Under 21, sfida verità con la Slovacchia agli Europei

La Slovacchia, padrona di casa in questa rassegna, ha mostrato carattere nel recupero contro la Spagna, arrivando sul 2‑2, salvo poi cedere nel recupero al 90′. Tuttavia, il bilancio resta negativo: sei partite senza vittorie e quattro sconfitte nelle ultime cinque. L’Italia, invece, è reduce da una prestazione quadrata: dominio del possesso palla, solidità difensiva e clean sheet, grazie anche all’intervento decisivo del portiere Sebastiano Desplanches che ha parato un rigore.

L’Italia dovrebbe fare leva sulla superiorità tecnica e un controllo del possesso palla notevole (circa l’88% contro l’84% slovacca). La chiave tattica sarà un calcio di rimessa rapido, sfruttando le fasce.

La Slovacchia, invece, punterà su un gioco aggressivo e fisico, pronta a far male con le palle in profondità e le situazioni da palla inattiva.

Le probabili formazioni

Slovacchia: possibile 4‑3‑3, con dubbi sulla presenza di Tomas Rigo, uscito malconcio nel match contro la Spagna. Attacco guidato da Tomas Suslov e Samuel Kopasek, protagonisti nella rimonta contro la Roja.

Italia: confermato il 4‑3‑3, con Desplanches tra i pali. In difesa dovrebbero partire Pirola e Ghilardi, con Zanotti e Ruggeri sulle fasce. A centrocampo, la regia spetterà a Fabbian, Prati e Ndour, mentre l’attacco punterà sull’estro di Baldanzi (autore dell’1‑0 alla Romania) e la velocità di Gnonto.

