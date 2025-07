Italia Under 21, inizia l’era Baldini: Barzagli sarà il suo vice

Silvio Baldini assume la guida della Nazionale Under 21. Ha da poco conquistato una storica promozione in Serie B con il Pescara. L’allenatore è pronto ad affrontare una nuova, entusiasmante sfida. Guiderà gli Azzurrini nelle qualificazioni all’Europeo 2027. Questo torneo offre anche il prezioso pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Baldini ha espresso grande orgoglio. “L’azzurro rappresenta per me un grande orgoglio”, ha commentato l’allenatore. Ricordiamo il suo recente sfogo sulla situazione attuale del calcio italiano. Le sue parole rivelano una profonda passione.

Andrea Barzagli torna nel Club Italia. Ricoprirà il ruolo di vice allenatore. La sua esperienza è fondamentale. È stato campione del mondo nel 2006. Ha vinto l’Europeo Under 21 nel 2004. Barzagli ha già lavorato nel biennio 2021-2023. Ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico. Ha seguito le Nazionali Giovanili, dall’Under 20 all’Under 15. Il suo ritorno aggiunge valore allo staff. Porta conoscenza e mentalità vincente.

Under 21, le parole di Gravina e Baldini

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso grande soddisfazione. “Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore”, ha dichiarato. Ha sottolineato le qualità umane e professionali di Baldini. “Una persona di valore e di valori”, ha aggiunto Gravina. Ha evidenziato le competenze tecniche di Baldini. Queste competenze promettono un “importante salto di qualità” per gli Azzurrini.

Silvio Baldini ha risposto con emozione. “Sono felice ed emozionato”, ha affermato. Ha ringraziato il presidente Gravina per l’opportunità. Ha riconosciuto la fiducia riposta in lui. “Sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso”, ha detto Baldini. Ha apprezzato il fatto che Gravina abbia pensato a lui per questo ruolo. “Vestire l’azzurro è un grande orgoglio”, ha ribadito. Si impegnerà a trasmettere ai ragazzi “questo forte senso di identità e di appartenenza”. La sua filosofia si basa sui valori.

Una carriera ricca di successi e sfide

L’allenatore toscano, classe ’58, vanta una carriera ricca di esperienze. Ha ricevuto la Panchina d’Oro di Serie C 2023. Ha ottenuto la promozione in Serie B con il Palermo. Questo successo risale alla stagione 2021/2022. Ha replicato l’impresa a giugno con il Pescara. La sua lunga esperienza in panchina è notevole. Ha iniziato dalla Seconda Categoria con il Bagnone. Ha raggiunto la Serie A. Ha allenato squadre come Catania, Empoli, Lecce e Parma.

Il suo esordio con l’Under 21 è atteso. La data è il 5 settembre. La partita si giocherà a La Spezia. L’avversario sarà il Montenegro. Sarà la prima gara del Girone E. Il girone comprende anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia. Queste sono le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo. Il torneo si disputerà a giugno 2027 in Albania. La sfida è impegnativa. Baldini è pronto.

