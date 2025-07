Italia femminile in semifinale agli Europei: Girelli regala una vittoria storica contro la Norvegia

La Nazionale italiana femminile di calcio entra nella storia. Le azzurre superano per 2-1 la Norvegia e si qualificano alle semifinali degli Europei, traguardo che mancava da ben 28 anni. Protagonista assoluta Cristiana Girelli, che con una doppietta — compreso il gol al 90′ — trascina la squadra verso una vittoria che vale l’ingresso tra le prime quattro d’Europa. Per la Norvegia a segno Hegerberg, che in precedenza aveva fallito un rigore. Ora l’Italia attende la vincente di Svezia-Inghilterra, in programma domani sera.

Una partita intensa e ricca di emozioni

Allo Stade de Genève, gremito di tifosi italiani, le azzurre affrontano a testa alta una delle squadre più quotate del torneo. La Norvegia, pur forte di tre vittorie su tre nel girone, aveva mostrato qualche vulnerabilità difensiva. E l’Italia ci ha creduto sin dal primo minuto, dominando il primo tempo con tante occasioni: Caruso sfiora il vantaggio, Severini e Di Guglielmo mancano la rete da posizioni favorevoli, mentre la Norvegia si fa vedere solo al 37’ con un tentativo di Hegerberg.

Nella ripresa, al 50’, arriva il meritato vantaggio: Cantore crossa basso, Girelli interviene in spaccata e realizza il suo 60° gol in Nazionale. Poco dopo Cantore va ancora a segno, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Norvegia reagisce con un rigore conquistato da Hegerberg, che però sbaglia dal dischetto. La stessa attaccante rimedia sei minuti dopo, sfruttando un errore difensivo e pareggiando i conti.

Quando tutto sembrava destinato ai supplementari, ecco la magia: cross alto ancora di Cantore e incornata vincente di Girelli al 90′. È il gol che regala all’Italia la semifinale e fa esplodere di gioia lo stadio.

GENEVA, SWITZERLAND – JULY 16: Cristiana Girelli of Italy celebrates scoring the winning goal during the UEFA Women’s EURO 2025 Quarter-Final match between Norway and Italy at Stade de Geneve on July 16, 2025 in Geneva, Switzerland. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Soncin: “Un’emozione incredibile, un regalo per tutto il movimento”

Il ct Andrea Soncin ha espresso tutta la sua emozione ai microfoni Rai:

“È un bel messaggio per tutto il movimento, è il regalo che possiamo fare a chi vive con passione il calcio. Le ragazze hanno fatto qualcosa di eccezionale, ora godiamoci il momento, poi penseremo alla semifinale”.

Cristiana Girelli, MVP della partita, ha raccontato la sua emozione:

“È qualcosa che sognavamo, oggi si è vista un’Italia diversa, abbiamo fatto qualcosa di storico. Non pensavo fosse il novantesimo quando ho segnato. L’abbraccio con Rosucci è stato il momento più bello”.

Anche Barbara Bonansea ha parlato a caldo, visibilmente commossa:

“Essere tra le prime quattro d’Europa è qualcosa di inspiegabile. È bello che le bambine possano sognare di fare questo sport. È una conquista che mi riempie il cuore”.

L’Italia c’è, e ora sogna ancora più in grande.

Leggi anche: