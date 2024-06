Home | L’Italia Under 17 è campione d’Europa: gli Azzurrini stendono il Portogallo in finale

Calcio. L’Italia Under 17 è campione d’Europa: gli Azzurrini stendono il Portogallo in finale. La nazionale di calcio italiana Under-17, i cui giocatori sono soprannominati gli Azzurrini, è la rappresentativa calcistica Under-17 nazionale dell’Italia ed è posta sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nella gerarchia delle nazionali giovanili italiane è posta prima della nazionale Under-16. Ha partecipato a molti campionati europei di categoria, vincendoli in una sola occasione, nel 1986-1987 (quando però erano ancora denominati “Europei Under-16”). Nel 2024 ha vinto per la prima volta l’Europeo disputato a Cipro, senza perdere nemmeno una partita, battendo nettamente il Portogallo in finale per 3 a 0. L’attuale commissario tecnico della nazionale Under-17 è Massimiliano Favo. (Continua a leggere dopo le foto)

L’Italia Under 17 del ct Massimiliano Favo sale sul tetto d’Europa. Non accadeva dal 1982, dalla prima edizione, quando fu battuta la Germania Ovest. A Cipro, all’Alphamega Stadium di Limassol, 3-0 al Portogallo con la rete di testa della mezzala romanista Federico Coletta e doppietta del bomber milanista Francesco Camarda. Una finale perfetta per l’Italia Under 17 che ha fatto sognare di nuovo l’intero Paese con questo suo grande successo.