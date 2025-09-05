Italia-Slovenia: statistiche e quote aggiornate Eurobasket

L’Italia torna protagonista agli ottavi di Eurobasket 2025, pronta ad affrontare la temibile Slovenia di Luka Doncic. Dopo aver esordito contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, l’Italia si ritrova di fronte un’altra superpotenza guidata da una stella NBA. L’appuntamento è fissato per domenica alle 17:30, in una sfida che promette spettacolo e tensione, con la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Un ottavo di finale tra stelle NBA: Italia contro Slovenia

Il cammino degli azzurri a Eurobasket 2025 si è rivelato subito ricco di ostacoli di altissimo livello. Dopo aver incontrato all’esordio la Grecia di Antetokounmpo – due volte MVP NBA – e aver subito una sconfitta, la formazione guidata da Gianmarco Pozzecco si trova ora di fronte la Slovenia capitanata da Luka Doncic. La seconda posizione nel Gruppo C ha determinato questo incrocio di grande fascino, che vede una delle squadre più solide del torneo contro una delle rivelazioni.

La Slovenia, trascinata dal suo fuoriclasse, arriva a questo appuntamento forte di un percorso brillante, mentre l’Italia può contare su un gruppo rodato e motivato, con il desiderio di riscattare la sconfitta subita nell’ultima sfida tra le due nazionali.

Comparazione tra Italia e Slovenia: forma, precedenti e rendimento

Analizzando il percorso recente delle due squadre e i precedenti incroci, emergono alcuni dati chiave:

All’esordio, l’Italia ha subito la sua unica sconfitta contro la Grecia , mentre la Slovenia ha brillato nel girone di qualificazione.

, mentre la ha brillato nel girone di qualificazione. L’ultimo precedente ufficiale risale al 9 settembre 2023, quando la Slovenia si è imposta 89-85 ai Mondiali di Manila. In quell’occasione Luka Doncic sfiorò la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

si è imposta 89-85 ai di Manila. In quell’occasione sfiorò la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. L’Italia può contare su giocatori esperti come Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Marco Spissu e Alessandro Pajola, molti dei quali erano già protagonisti nell’ultimo confronto.

La forma fisica e mentale appare equilibrata, ma la presenza di una superstar come Doncic rappresenta un’incognita importante per il quintetto azzurro.

Luka Doncic: numeri da protagonista assoluto nella competizione

Il nome di Luka Doncic domina le statistiche di questa edizione di Eurobasket:

Media punti: 32.4

Media assist: 8.4

Media rimbalzi: 8

Questi numeri lo rendono il miglior realizzatore e uno dei giocatori più determinanti del torneo. La capacità di incidere in ogni fase del gioco, sia in attacco che in difesa, fa di Doncic il principale punto di riferimento per la Slovenia. La difesa italiana dovrà quindi prestare massima attenzione alle sue iniziative, cercando di limitarne l’impatto senza però trascurare gli altri elementi del gruppo sloveno.

Quote principali e mercati disponibili per l’incontro

Le principali piattaforme di scommesse hanno già pubblicato le quote per l’incontro:

Vittoria Italia: quota leggermente superiore rispetto alla Slovenia, a testimonianza dell’equilibrio percepito dagli operatori.

Vittoria Slovenia: favorita di misura grazie alla presenza di Doncic e al successo nell’ultimo precedente.

e al successo nell’ultimo precedente. Quote speciali: particolare attenzione ai mercati su punti, assist e rimbalzi di Doncic, visti i suoi numeri da record.

Le quote rispecchiano la grande incertezza che circonda la sfida, con la bilancia che pende leggermente dalla parte della Slovenia ma senza un favorito netto.

Tendenze e curiosità: Italia a caccia della rivincita

Alcuni trend e curiosità statistici rendono la partita ancora più interessante:

Nell’ultimo confronto ufficiale, la Slovenia ha avuto la meglio di soli 4 punti, con l’Italia in partita fino all’ultimo secondo.

ha avuto la meglio di soli 4 punti, con l’Italia in partita fino all’ultimo secondo. Doncic ha sempre segnato almeno 25 punti contro l’Italia nelle ultime sfide dirette.

ha sempre segnato almeno 25 punti contro l’Italia nelle ultime sfide dirette. L’Italia ha spesso mostrato una buona tenuta difensiva, ma fatica contro squadre con realizzatori di alto livello.

La sfida rappresenta anche un’occasione di rivincita per gli azzurri, che puntano a interrompere la serie negativa contro la Slovenia nelle grandi manifestazioni internazionali.

In conclusione, l’ottavo di finale tra Italia e Slovenia si annuncia come una delle partite più attese di Eurobasket 2025, caratterizzata da equilibrio, talento e tanti spunti numerici. Le statistiche e le quote confermano l’incertezza di un confronto che si deciderà probabilmente nei dettagli e nelle giocate dei suoi protagonisti principali.