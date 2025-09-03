Italia-Polonia: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il quarto di finale dei Mondiali di Volley Femminile tra Italia e Polonia, in programma oggi alle ore 15:30 italiane presso il PalaHuamark di Bangkok, rappresenta uno dei momenti più attesi della competizione. La posta in palio è altissima: l’accesso alle semifinali e la possibilità di continuare la corsa verso il titolo mondiale. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con un percorso netto, senza sconfitte, e con una motivazione altissima, arricchita dalla sfida tra i due allenatori italiani, Julio Velasco e Stefano Lavarini.

Statistiche storiche e precedenti tra Italia e Polonia

L’incrocio tra Italia e Polonia ha una storia ricca di equilibrio e rivalità. Negli 78 confronti ufficiali tra le due nazionali, le statistiche parlano di 38 vittorie per l’Italia e 40 per la Polonia, sottolineando l’estrema parità. L’ultimo precedente risale al 26 luglio, in semifinale di Volleyball Nations League, quando le azzurre si sono imposte per 3-0, conquistando poi il trofeo in finale contro il Brasile. Ecco alcuni dati chiave:

Ultimi 5 scontri diretti : 3 vittorie Italia, 2 Polonia

: 3 vittorie Italia, 2 Polonia Partite totali giocate : 78

: 78 Vittorie Italia : 38

: 38 Vittorie Polonia: 40

Entrambe le squadre si presentano con un livello di forma elevato, avendo superato i rispettivi gironi e ottavi di finale senza sconfitte. L’Italia si è aggiudicata la Pool B con tre successi su tre, mentre la Polonia ha vinto tutte le partite, spuntandola anche nei confronti più combattuti.

Forma attuale e cammino verso i quarti di finale

Il percorso dell’Italia è stato caratterizzato da risultati netti e convincenti:

3-0 vs Slovacchia

3-0 vs Cuba

3-1 vs Belgio

3-0 vs Germania (ottavi)

La Polonia ha invece mostrato grande solidità e capacità di reagire nelle situazioni di difficoltà:

3-1 vs Vietnam

3-1 vs Kenya

3-2 vs Germania

3-2 vs Belgio (ottavi)

Entrambe le squadre arrivano al quarto di finale imbattute, ma con percorsi differenti: l’Italia ha sempre vinto con margini ampi, mentre la Polonia ha dovuto spesso ricorrere al tie-break, dimostrando però compattezza nei momenti decisivi.

Quote principali per il match tra Italia e Polonia

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote che riflettono l’equilibrio del confronto ma danno un leggero favore all’Italia, anche in virtù delle recenti prestazioni e della striscia di successi consecutivi. Le quote per la vittoria finale vedono:

Esito Quota Media Vittoria Italia 1.55 – 1.60 Vittoria Polonia 2.30 – 2.45

Le scommesse sui set riflettono la possibilità di un match combattuto: il 3-0 a favore dell’Italia è quotato tra 2.80 e 3.20, mentre il 3-2 per Polonia oscilla tra 4.50 e 5.10. I mercati principali, come il numero totale dei set disputati e il numero dei punti, rispecchiano l’attesa di un confronto serrato e ricco di emozioni.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e record

Un dato rilevante riguarda la lunga striscia di successi dell’Italia, che ha vinto 33 incontri consecutivi tra competizioni ufficiali e amichevoli. Questa continuità di rendimento è uno degli elementi che più colpiscono nel confronto con la Polonia. Inoltre, le azzurre hanno sempre vinto con almeno due set di scarto nelle ultime cinque partite. Da segnalare anche l’assenza della palleggiatrice Joanna Wolosz per la Polonia, aspetto che potrebbe influire sugli equilibri tattici del match. Curiosità ulteriore: questa è la prima volta che due allenatori italiani si affrontano ai quarti di finale di un mondiale femminile di volley.

Il quarto di finale tra Italia e Polonia si preannuncia come una delle sfide più interessanti di questi Mondiali di Volley. L’analisi dei dati, delle statistiche e delle quote conferma l’estrema incertezza e il grande equilibrio tra le due formazioni, con l’Italia leggermente favorita ma con la Polonia pronta a ribaltare ogni pronostico. L’attenzione sarà massima per una partita che vale l’accesso alle semifinali e una possibile medaglia mondiale.